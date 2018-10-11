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В России появится замена банковским картам
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В России может появиться замена банковским картам 

Рамблер + ещё 14 11 часов назад
Владельцы карт «Мир» получат возможность расплачиваться в магазинах и общественном транспорте с помощью специальных браслетов и брелоков. Об этом пишут «Известия».
В Национальной системе платежных карт (НСПК), операторе карт «Мир», пояснили, что аксессуары с бесконтактной технологией оплаты позволят совершать покупки, сумма которых не превышает одну тысячу рублей. Карту при этом предъявлять не потребуется.
В аксессуары будет интегрирован чип платежной системы. Для оплаты понадобится приложить браслет или брелок к платежному устройству.
Банковские карты готовят к блокировке
В НСПК отметили, что хотят найти аксессуар, который будет максимально удобен для граждан с ограниченными возможностями. НСПК совместно с Россельхозбанком уже запустила пилотный проект по оплате картами «Мир» с помощью браслетов.
В Новикомбанке отметили, что браслет сделает оплату проезда в транспорте почти мгновенной, а это позволит сократить очереди. При этом в организации считают, что устройство может срабатывать не всегда или внезапно выйти из строя. Если потерять такой браслет, им могут воспользоваться мошенники: они будут совершать мелкие покупки, пока карту не заблокируют.
Советник председателя правления Ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов обратил внимание, что на смартфонах для бесконтактной оплаты требуется ввести код или использовать отпечаток пальца, а у браслетов и брелоков нет такой защиты.
Карты «Мир» выпускаются в рамках Национальной системы платежных карт, которая была создана в 2014 году. С 1 июля 2018-го карты «Мир» должны быть у всех бюджетников и студентов — на них будут переводить зарплату и стипендию. При этом граждане могут отказаться от начислений на карту «Мир», чтобы получать зарплаты наличными в кассе.
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