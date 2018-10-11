Начался сезон дешевых шашлыков

Анна Кудрякова, эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка специально для "Российской газеты"

— Свинина стремительно дешевеет. Цена этого мяса в опте в конце прошлой недели в среднем составляла 163 рубля за килограмм, а сейчас уже снизилась до 160 рублей.

Еще в конце августа максимальные цены доходили до 200 рублей. На формирование высоких цен повлияло жаркое лето. Высокий ценник держался из-за нехватки живых свиней во многих регионах. Но это была крайне завышенная стоимость товара, потому период максимальной стоимости оказался непродолжительным, и сейчас происходит откат цен. Дешевеют и живые свиньи, и полутуши, и кусковое мясо.

Заметно снизился в цене кусок, так как цены на него были больше всего завышены. Если полутуша подешевела в среднем на 35 рублей, то кусковое мясо — сразу на 65 рублей. Еще больше снизилась в цене шея. Цены снижаются, так как в конце сентября на рынке появился дополнительный объем товара, а также упал спрос из-за высоких цен. В частности, кусковое мясо уже не так активно продавалось в августе, как до этого, когда цены были ниже.

Тем не менее, удивительно, что достаточно высокая цена на кусок продержалась очень долго. То есть компании покупали себе на переработку достаточно дорогое сырье. Но произошедшее снижение цен не будет долгосрочным трендом. Совсем низко ценник падать не будет, так как расходы компаний на производство свинины все же растут из-за повышения стоимости зерна и роста других издержек.

Какое-то время рынок продержится на уровне 160 рублей, а затем ожидается новое повышение цен. Может быть, будет даже два скачка цен: уже в конце октября и в конце ноября. В период увеличения спроса на свинину цены пойдут вверх.