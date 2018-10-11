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Заплатить за посылку можно будет с помощью телефона
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Заплатить за посылку на почте можно будет с помощью телефона 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В почтовых отделениях в ноябре появится возможность оплатить посылку, при ее получении, банковской картой или другим платежным устройством, в том числе телефоном. Об этом сказал глава "Почты России" Николай Подгузов, отвечая на вопрос "РГ" в рамках первой конференции по цифровой коммерции.
Пока за посылку можно заплатить только наличными, напомнил Подгузов.
"В России по-прежнему много платежей наличными. Мы стремимся уйти от этого и где есть интернет в почтовых отделениях, обеспечить безналичный платеж", — сказал он.
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