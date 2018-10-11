Заплатить за посылку можно будет с помощью телефона

Заплатить за посылку на почте можно будет с помощью телефона

почтовых отделениях в ноябре появится возможность оплатить посылку, при ее получении, банковской картой или другим платежным устройством, в том числе телефоном. Об этом сказал глава "Почты России" Николай Подгузов , отвечая на вопрос "РГ" в рамках первой конференции по цифровой коммерции. Пока за посылку можно заплатить только наличными, напомнил Подгузов. "В России по-прежнему много платежей наличными. Мы стремимся уйти от этого и где есть интернет в почтовых отделениях, обеспечить безналичный платеж", — сказал он.