Идею вешать долги ЖКХ на соседей оценили в Госдуме

Предложение оплачивать коммунальные долги соседей назвали незаконным

Идея обязать собственников жилья оплачивать долги соседей за содержание общего имущества домов противоречит действующему российскому законодательству. Об этом агентству РИА Новости рассказал первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин

«Эта инициатива противоречит гражданскому законодательству, в частности Гражданскому кодексу. Человек не может платить не за свои долги, у него нет таких обязательств. Можно обязать человека платить в рамках публичных правовых отношений по каким-то платежам или в рамках гражданско-правовых отношений, если это установлено договором. Ни того, ни другого случая я в этой ситуации не прослеживаю», — заявил он, добавив, что подобных предложений пока в Госдуму не поступало.

11 октября Центр стратегических разработок подготовил предложение по реформе института товариществ собственников жилья (ТСЖ), включающее солидарную ответственность членов ТСЖ за коммунальные долги соседей. По задумке ЦСР, оплатив долги соседей по подъезду, члены ТСЖ могут взыскать задолженность с виновных в неплатеже, при этом обеспечением по долгу будет его квартира.