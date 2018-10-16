Выплаты по сберкнижкам могут заморозить

Выплаты по советским сберкнижкам могут заморозить на три года

Госдуме посоветовали продлить заморозку компенсации сбережений, которые россияне поместили во вклады в Сбербанке до лета 1991 года. Об этом сообщает ТАСС.

Такую рекомендацию нижней палате парламента дал ее комитет по финансовому рынку.

Компенсация сбережений была приостановлена еще в 2003-м и с тех пор ежегодно продлевалась. Думский комитет по финрынку посоветовал продлить ее и на этот раз — до 2021 года включительно.

В 1995 году Россия обязалась восстановить и обеспечить сохранность сбережений со вкладов, помещенных в Сбербанк до 20 июня 1991 года, путем их перевода в целевые долговые обязательства. Объем требующих восстановления и сохранности средств правительство оценивает в 43,82 триллиона рублей в 2019 году.

Также кабмин подсчитал, что неспособен полностью компенсировать эту сумму. Кроме того, правительство до сих пор не создало законы, которые определили бы порядок перевода вкладов в долговые обязательства, а также применение так называемого долгового рубля, который использовался бы при этом.

Долговой рубль — это соотношение контрольной цены необходимого социального набора и его базовой стоимости.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал кабинету министров разработать необходимые законопроекты к лету будущего года.