Соцпенсии могут увеличиться

Социальные пенсии в 2019 году могут увеличиться на 4 процента

— Размер социальной пенсии зависит от уровня инфляции по итогам года. По прогнозам, годовая инфляция в 2018 году будет в пределах 4,4 процента, — говорит Рязанский.

Сенатор напоминает, что социальные пенсии назначаются по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. Социальная пенсия по старости насчитывается, когда у человека нет наработанного страхового стажа.

Например, когда человек всю жизнь работал неофициально. При этом она назначается на пять лет позже, чем страховая. До принятия закона о повышении пенсионного возраста женщины имели право на назначение социальной пенсии в 60 лет, мужчины — в 65 лет. Как поясняет Рязанский, принцип "плюс 5 лет" сохранится и в последующем. В общей сложности социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 2019 по 2021 годы будут проиндексированы на 9 процентов.

Индексация будет проводиться ежегодно с 1 апреля по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

В 2019 году этот показатель составит 2,4 процента, в 2020 году — 3,9 процента, в 2021 году — 2,7 процента.

В то же время страховые пенсии с 1 января 2019 года вырастут на 7,05 процента, в 2020 — на 6,6 процента, в 2021 — на 6,3 процента. К 2024 году размер страховой пенсии возрастет до 20 тысяч рублей.