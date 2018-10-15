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Соцпенсии могут увеличиться
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Социальные пенсии в 2019 году могут увеличиться на 4 процента 

Российская Газета + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Более чем на 4 процента с 1 апреля 2019 года могут вырасти социальные пенсии. Об этом "Российской газете" рассказал председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.
— Размер социальной пенсии зависит от уровня инфляции по итогам года. По прогнозам, годовая инфляция в 2018 году будет в пределах 4,4 процента, — говорит Рязанский.
Сенатор напоминает, что социальные пенсии назначаются по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. Социальная пенсия по старости насчитывается, когда у человека нет наработанного страхового стажа.
Например, когда человек всю жизнь работал неофициально. При этом она назначается на пять лет позже, чем страховая. До принятия закона о повышении пенсионного возраста женщины имели право на назначение социальной пенсии в 60 лет, мужчины — в 65 лет. Как поясняет Рязанский, принцип "плюс 5 лет" сохранится и в последующем. В общей сложности социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 2019 по 2021 годы будут проиндексированы на 9 процентов.
Индексация будет проводиться ежегодно с 1 апреля по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.
В 2019 году этот показатель составит 2,4 процента, в 2020 году — 3,9 процента, в 2021 году — 2,7 процента.
В то же время страховые пенсии с 1 января 2019 года вырастут на 7,05 процента, в 2020 — на 6,6 процента, в 2021 — на 6,3 процента. К 2024 году размер страховой пенсии возрастет до 20 тысяч рублей.
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