Должникам по ЖКХ сохранят льготы

Российские должники по ЖКХ сохранят льготы. Соответствующее решение, как сообщает Российское агентство правовой и судебной информации, принял Верховный суд.

Ранее чиновники из Смоленской области лишили местную жительницу, инвалида второй группы, дотаций на оплату услуг ЖКХ и капремонта из-за долга в 825 рублей.

Эти деньги женщина должна была заплатить за четыре месяца на капремонт, однако, как отмечает РАПСИ , не делала этого «по принципиальным соображениям», за что и была лишена льгот.

Смолянка подала на чиновников иск в Ярцевский горсуд, а затем и апелляцию на отказ в его удовлетворении в Смоленский облсуд. Обе инстанции сочли, что отсутствие расходов не требует компенсации, а также сослались на смоленский закон о соцподдержке инвалидов, который гласит, что предоставление льгот может быть приостановлено при двухмесячной задолженности.

В свою очередь, Верховный суд постановил, что право на льготы для инвалидов устанавливают не региональные законы, а федеральные, а долги хоть и впрямь могут становиться причиной лишения этого права, однако не сами по себе.

В своем постановлении ВС отмечает, что суды должны выяснять сопутствующие задолженности обстоятельства — причины и период ее образования, а также меры, которые должник предпринял для ее погашения. Уважительные причины не могут приводить к лишению льгот.

Смоленские же суды не учли ни обстоятельства появления долга у местной жительницы, ни причины этого, ни даже время.

Женщина не платила взносы за капремонт, так как договор, составленный региональным оператором, подразумевал, что она должна заплатить взносы за четыре уже прошедших месяца, с чем она не была согласна и подала в суд, который пока не принял решения.

Это ВС счел уважительной причиной, отменил решения смоленских судов по этому делу, признал незаконными действия департамента Смоленской области по социальному развитию и постановил выплатить женщине положенные льготами суммы.