Банки ограничат выдачу валютных кредитов

Российские власти сделают невыгодной для банков выдачу валютных кредитов компаниям, у которых недостаточно валютной выручки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на несколько источников.

По словам собеседников издания, для займов в валюте хотят установить повышенные коэффициенты риска. Из-за этого банкам придется создавать дополнительные резервы.

Такую инициативу власти включили в план по «дедолларизации» экономики.

Чиновник, знакомый с этим планом, рассказал газете, что к банкам могут применить принцип взвешивания по риску: по этому принципу уровень риска невозврата кредита будет определять размер создаваемых резервов.

Какой объем валютной выручки компаний будет считаться достаточным, собеседники «Известий» не сообщили.

Андрей Костин Ранее президент ВТБ рассказал «Известиям» о плане по «дедолларизации». По его словам, в рамках этого плана Россия начнет ускоренный переход на другие валюты — евро, юань или рубль — при расчетах с разными странами.

В этих целях власти также планируют перевести юридические адреса крупнейших российских холдингов в юрисдикцию РФ, по максимуму перевести размещение еврооблигаций на российскую площадку и ввести лицензирование всех участников фондового рынка.

В Кремле процесс отказа российской экономики от доллара называли сложным и подчеркивали, что он не может быть краткосрочным.