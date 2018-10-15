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Банки ограничат выдачу валютных кредитов
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Банки ограничат выдачу валютных кредитов 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
Российские власти сделают невыгодной для банков выдачу валютных кредитов компаниям, у которых недостаточно валютной выручки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на несколько источников.
По словам собеседников издания, для займов в валюте хотят установить повышенные коэффициенты риска. Из-за этого банкам придется создавать дополнительные резервы.
Такую инициативу власти включили в план по «дедолларизации» экономики.
Чиновник, знакомый с этим планом, рассказал газете, что к банкам могут применить принцип взвешивания по риску: по этому принципу уровень риска невозврата кредита будет определять размер создаваемых резервов.
Какой объем валютной выручки компаний будет считаться достаточным, собеседники «Известий» не сообщили.
Ранее президент ВТБ Андрей Костин рассказал «Известиям» о плане по «дедолларизации». По его словам, в рамках этого плана Россия начнет ускоренный переход на другие валюты — евро, юань или рубль — при расчетах с разными странами.
В этих целях власти также планируют перевести юридические адреса крупнейших российских холдингов в юрисдикцию РФ, по максимуму перевести размещение еврооблигаций на российскую площадку и ввести лицензирование всех участников фондового рынка.
В Кремле процесс отказа российской экономики от доллара называли сложным и подчеркивали, что он не может быть краткосрочным.
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