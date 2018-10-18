Накопительную часть пенсии опять заморозят

Госдума приняла в I чтении проект о «заморозке» накопительной пенсии

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии в России до 2021 года.

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2020 года.

Правительственный законопроект предлагает продлить "заморозку" отчислений накопительной пенсии еще на год — до 2021 года. Проектом устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.