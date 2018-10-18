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Накопительную часть пенсии опять заморозят
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Госдума приняла в I чтении проект о «заморозке» накопительной пенсии 

РИА Новости + ещё 23 1 час назад
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии в России до 2021 года.
Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2020 года.
Правительственный законопроект предлагает продлить "заморозку" отчислений накопительной пенсии еще на год — до 2021 года. Проектом устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
При этом, как ранее пояснил глава думского комитета Ярослав Нилов, касается этот законопроект только тех, кто моложе 1967 года рождения и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии.
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