Как банки «разводят» доверчивых клиентов

Как и на чем банки «разводят» доверчивых клиентов

Что вы будете делать, если в открытой вами на ужин банке консервов окажется нечто не пригодное для употребления? Возможны два варианта. Либо огорчитесь, выругаетесь и выбросите испорченный продукт, либо огорчитесь, выругаетесь, но не поленитесь и отнесете консервы в магазин, где они были куплены.

Или такой пример. Вы заказали у туроператора номер в пятизвездочном отеле где-нибудь в Средиземноморье, скажем, в Неаполе. А оказались в гостинице, расположенной по соседству со знаменитыми Флегрейскими полями. Это итальянский аналог Йеллоустонского супервулкана. А обычным свойством таких природных объектов являются выходы вулканических газов, многие из которых, как минимум весьма неприятны, а как максимум — ядовиты. Естественно, вы обратитесь с претензией к оператору, поселившему вас в таком месте.

Не будем пока рассуждать о шансах добиться справедливости в том и другом случае — пока речь не об этом. А о том, что как в эпизоде с испорченными консервами, так и в истории с отравленным отдыхом ваши ожидания были обмануты. Все это примеры мисселинга — недобросовестной продажи и навязывания продукта или услуги.

Разумеется, и в том, и в другом случае всю вину могут свалить на вас — например, консервы были просрочены, а вы просто не привыкли смотреть на даты. И посмотреть на карту Неаполя, уточнить, где находится ваш отель, заодно найти информацию о супервулкане и выходящих на поверхность газах тоже могли бы.

Но все эти разговоры в пользу бедных. Магазин обязан продавать только свежие продукты, держать на полках испорченный товар — очевидная вина продавцов. Туроператор также должен выполнять свои прямые обязанности и сообщать клиенту всю необходимую информацию.

В сфере финансовых услуг мисселинг также довольно распространенное явление. Его жертвами обычно становятся клиенты, желающие разместить свои денежные средства во вклад. А в банке под видом «вкладов с повышенной доходностью» им могут предложить совсем другие продукты, при этом утаив риски и особенности их использования. В результате люди не получают той прибыли, на которую рассчитывали, или вовсе остаются в убытке.

В последнее время среди банковских менеджеров стало модным «впаривать» клиентам индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Что это такое?

ИИС — плюсы и минусы

Индивидуальный инвестиционный счет — относительно новый продукт: программа ИИС начала работать с 1 января 2015 года. Тому, кто хочет попытать удачи на фондовом рынке, не имея больших денег и серьезного опыта, возможно, стоит присмотреться к нему. Что привлекает в ИИС? Главным образом, налоговые льготы. Их два вида — можно выбрать любой из них. Первая — 13% вычет от суммы вносимых на счет средств из подоходного налога, который вы заплатили на основном месте работы за текущий год. Максимальная сумма, не облагаемая налогом, в этом случае не должна превышать 400 тыс. рублей. Таким образом, за год можно вернуть до 52 тыс. рублей. А второй вариант — не платить подоходный налог на доходы, полученные от инвестирования через ИИС. Чтобы воспользоваться одной из льгот, счет должен действовать не менее трех лет.

ИИС работает так же, как и обычный брокерский счет. На внесенные деньги инвестор сможет приобретать различные акции, облигации и другие ценные бумаги. Можно отдать средства в доверительное управление: тогда инвестированием будет заниматься управляющий — естественно, за вознаграждение. Можно делать это и самому, с помощью специальных программ, предлагаемых компаниями-посредниками.

Важное уточнение: частный инвестор может иметь одновременно только один действующий ИИС, причем рублевый — валюту или ценные бумаги положить на счет нельзя. Впрочем, еще один (или больше) можно открыть на кого-нибудь из родственников. Если они не возражают.

Если сравнить потенциальную доходность по ИИС и по вкладам, то сравнение будет заведомо в пользу первого. На эту удочку и ловят доверчивого клиента. Но, расписывая все преимущества ИИС, сотрудник банка ни слова не говорит о том, что инвестиции в ценные бумаги — дело достаточно рискованное, — пояснил «Ридусу» первый заместитель начальника Главного управления Банка России по ЦФО Ильшат Янгиров. — И при неблагоприятной ситуации на рынке — а они случаются, и нередко — можно потерять значительную часть средств. Никто еще не отменял правило: везде, где есть возможность получить доход, существует риск. И чем выше доход, тем больше риск.

Если клиент — пенсионер, от него в банке утаят, что вычет получают с заработной платы, но не с пенсии — не положено. И в итоге вполне может получиться, что доходов никаких, сплошные убытки — сверх того, еще надо заплатить за обслуживание счета. Обычно подмену обнаруживают, когда хотят вернуть размещенные сбережения досрочно.

И помните: инвестиции на фондовом рынке, в отличие от банковских вкладов, не застрахованы государством. Посредники могут предложить инвестору разместить часть средств с ИИС на специальном депозите, но такие депозиты не подпадают под действие системы страхования вкладов, так как открывают их не физические, а юридические лица.

Индивидуальный инвестиционный счет — абсолютно легальный финансовый инструмент, с множеством несомненных достоинств, но приобретать его следует лишь, располагая полной информацией как о плюсах, так и о возможных рисках его использования. В противном случае, вняв доводам сотрудника банка и положив деньги вместо вклада на ИИС, клиент рискует обмануться в своих ожиданиях и лишиться очень многого, — отмечает Ильшат Янгиров.

В общем, перефразируя знаменитые слова героини Нонны Мордюковой в фильме «Простая история», скажем так:

«Хороший ты продукт, ИИС. Но — не вклад!».

У банков свой интерес

Почему в банках так упорно пытаются под видом вкладов навязать клиентам другие продукты — ИИС, инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), облигации и др. Ведь все это небанковские инструменты. Откуда вдруг такая заинтересованность? Да просто в подобных случаях банки выступают в качестве агентов и предлагают клиентам услуги других организаций — страховых и брокерских компаний, получая от них доход в виде комиссионных. И надо сказать, доход немалый. Например, за 2017 год комиссионное вознаграждение банков за продажу полисов ИСЖ составило 50,5 млрд рублей.

Как решается проблема мисселинга

По мнению Банка России, сфера предложения инвестиционных продуктов гражданам должна быть абсолютно прозрачной. С этой целью Центробанк рекомендовал кредитным организациям информировать клиентов о существенных особенностях предлагаемых им небанковских финансовых продуктов. Для этого разработана специальная форма. Положения по качественному информированию клиентов закреплены в требованиях к базовым стандартам по защите прав потребителей финансовых услуг, разрабатываемых для некредитных финансовых организаций (НФО).

В июне 2018 года на XXVII Международном финансовом конгрессе был подписан меморандум о взаимодействии объединяющих кредитные организации ассоциаций, с одной стороны, и саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка — с другой. В рамках этого соглашения будут разработаны стандарты, направленные на противодействие мисселингу — недобросовестным продажам банковских продуктов и услуг некредитных финансовых организаций.

Но это еще не все. В случае поступления в Банк России информации о возможных недобросовестных продажах в поднадзорных организациях Служба по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг проводит проверку преддоговорной стадии отношений компаний с клиентами. При выявлении фактов мисселинга Служба может дать указания руководству компании о недопущении таких практик.

Включи голову

ЦБ активно транслирует гражданам, что нужно быть внимательными и осмотрительными, тщательно изучать условия договоров. Дело в том, что проблема-то существует главным образом по причине неистребимой готовности верить любому слову сотрудника банка, невнимательности клиентов к деталям при заключении договора, нежелания изучать подписываемые документы. Ведь в договоре все ясно прописано — о том, что ИСЖ, ИИС и иже с ними никакого отношения к вкладам не имеют.

Проверяйте, внимательно читайте, консультируйтесь — и ваши ожидания не будут обмануты.