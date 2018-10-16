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Банкиров ждут новые ограничения на выезд за рубеж
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Банкиров ждут новые ограничения на выезд за рубеж 

360tv.ru + ещё 6 7 часов назад
Собственникам и топ-менеджерам банков, к чьей финансовой устойчивости у ЦБ появятся вопросы, планируется ограничить выезд заграницу. Соответствующий проект закона разрабатывает комитет Государственной думы по финансовому рынку. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на политика Анатолия Аксакова.
Таким образом, предлагается расширить высказанную в Госдуме инициативу, по которой не смогут покинуть Россию руководители банков, попавших под санацию или с отозванной лицензией.
Юристы считают, что подобная новация позволит сохранить капитал в стране. Центробанк концептуально поддержал проект закона. Однако некоторые эксперты опасаются, что регулятор может начать злоупотреблять правом ограничения на выезд за рубеж.
По словам Аксакова, проект закона будет готов в осеннюю сессию. С инициативой выступил глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
По мнению политика, Банк России необходимо наделить правом направлять перечни таких руководителей погранслужбам, чтобы они могли останавливать банкиров при попытке выезда за рубеж. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поддержал данную инициативу.
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