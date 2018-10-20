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Стали известны тарифы на страхование от несчастных случаев
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Стали известны тарифы на страхование от несчастных случаев в 2019 году 

Парламентская газета + ещё 3 3 часа назад
Фото: PIXABAY.COM
На рассмотрении Госдумы находится законопроект, устанавливающий страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Документ планируется к рассмотрению Госдумой в первом чтении на следующей неделе.
В соответствии с инициативой, размер и порядок уплаты взносов на травматизм не изменится — сохраняются основные действующие льготные тарифы для Индивидуальных предпринимателей (ИП) в отношении выплат сотрудникам, являющихся инвалидами I, II и III групп — в размере 60% от установленного размера страховых тарифов. Это должно стимулировать работодателей привлекать людей с инвалидностью в трудовой процесс.
В основу расчёта тарифов страховых взносов на ближайшую трёхлетку положены показатели прогноза социально-экономического развития страны до 2024 года. Там учтены показатели отчёта об исполнении бюджета Фонда соцстраха за 2017 год и расходы на обеспечение по страхованию пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в разрезе видов экономической деятельности за 2017 год.
Как ранее сообщил замминистра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев, за последнее десятилетие в России в 2,3 раза сократилось число несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями. «В 2007 году количество таких инцидентов составляло 12 722, а в 2017 году их было зафиксировано 5960», — уточнил замглавы ведомства.
Лекарев также отметил, что в 2017 году было зарегистрировано 1595 смертельных случаев на производстве, в то время как в 2007 году были отмечены около 4,5 тысяч таких происшествий. По мнению замминистра, такое снижение произошло вследствие введения стимулирования работодателей на улучшение условий труда, а также из-за улучшения состояния парка производственного оборудования.
При этом министр соцзащиты РФ Максим Топилин отметил, что потери экономики страны в результате профзаболеваний, производственных травм, недополученной продукции, издержек Фонда социального страхования на больничных листах составляют около 1,5 трлн рублей ежегодно. «Это довольно много», — объяснил министр.
Ранее, 21 декабря 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минтрудсоцзащиты совместно с Минфином разработать меры по увеличению доли средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве.
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