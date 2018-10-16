Rambler Group станет стратегическим партнером акселератора Сбербанка и 500 Startups

В рамках партнерства экспертиза Rambler Group будет использоваться для оценки стартапов, предлагающих инновационные технологические решения для сегмента медиа и entertainment. Как партнер акселератора Rambler Group также готов инвестировать в наиболее перспективные проекты из целевых направлений: технологии создания и дистрибуции текстового и видеоконтента, рекламные и маркетинговые технологии, киберспорт, виртуальная реальность, технологии, связанные с пользовательским опытом кинозрителей (дополненная реальность, «второй экран» и другие).

Основные критерии при оценке стартапов, которые будут предъявлять эксперты Rambler Group, — наличие готовой масштабируемой технологии, потенциал для ее монетизации и возможности для синергий с проектами и сервисами группы.

Рафаэль Абрамян, член управляющего комитета Rambler Group:

«Это партнерство расширяет сотрудничество в технологической сфере, которое Rambler Group и Сбербанк начали в июле 2018 года, объявив о создании сервиса «Фудплекс». Мы видим огромный потенциал для сотрудничества между крупнейшим в России банковским сервисом и ведущей экосистемой качественного контента и развлечений, которую развивает наша группа. При этом участие в акселераторе для нас носит практический характер. Индустрия digital-медиа и развлечений становится все более технологичной и для укрепления лидерских позиций мы будем наращивать имеющиеся у нас компетенции в этой области, в том числе инвестируя в наиболее перспективные решения, возникающие на рынке».