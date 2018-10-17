Россияне установили антирекорд по сбережениям 

В первой половине 2018 года россияне направили на сбережения 5,9 процента доходов. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на РАНХиГС, сбережения граждан оказались на минимальном уровне за последние 15 лет.
По данным аналитиков, 3,6 процента доходов россиян оказались на депозитах и ушли на покупку ценных бумаг, а на прочие сбережения приходятся 2,3 процента доходов.
По мнению Игоря Полякова из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), уровень сбережений россиян может снижать выплата процентов по кредитам. В первом полугодии банки выдали россиянам рекордную сумму займов — 5,5 триллиона рублей (на 39 процентов больше, чем год назад). Задолженность населения выросла на 2,1 триллиона рублей (19 процентов).
При этом Поляков считает, что уровень сбережений мог поставить антирекорд из-за искажения в статистике: Росстат не учитывает средства с валютных депозитов и покупки валюты в обменниках.
Ранее РБК сообщал со ссылкой на исследование экспертов Института Гайдара и РАНХиГС, что россияне сменили сберегательную модель поведения на кредитную, нарастив свою задолженность перед банками на 883 миллиарда рублей (на 7,1 процента) за пять месяцев 2018 года. За этот же период сбережения домашних хозяйств выросли только на 1,3 процента (на 330 миллиардов рублей).