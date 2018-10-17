Россияне установили антирекорд по сбережениям

В первой половине 2018 года россияне направили на сбережения 5,9 процента доходов. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на РАНХиГС , сбережения граждан оказались на минимальном уровне за последние 15 лет.

По данным аналитиков, 3,6 процента доходов россиян оказались на депозитах и ушли на покупку ценных бумаг, а на прочие сбережения приходятся 2,3 процента доходов.

По мнению Игоря Полякова из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), уровень сбережений россиян может снижать выплата процентов по кредитам. В первом полугодии банки выдали россиянам рекордную сумму займов — 5,5 триллиона рублей (на 39 процентов больше, чем год назад). Задолженность населения выросла на 2,1 триллиона рублей (19 процентов).

При этом Поляков считает, что уровень сбережений мог поставить антирекорд из-за искажения в статистике: Росстат не учитывает средства с валютных депозитов и покупки валюты в обменниках.