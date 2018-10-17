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2 млрд человек живут на $1,9 в день
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ВБ: почти 2 млрд человек живут на $1,9 в день 

News.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: Reuters
Около 3,4 млрд человек в мире живёт на $5,5 в день. Такие данные следуют из опубликованного доклада Всемирного банка, посвящённого вопросам бедности.
Как следует из материалов организации, в 2015 году число крайне бедных людей, располагающих $1,9 в день, в мире снижается и составляет около 10% совокупного населения. Тем не менее, в странах с уровнем дохода ниже среднего более 1,9 млрд человек жили на $3,2 в день, что составляет около 26,2% населения. Доходами в размере $5,5 в день, который является чертой бедности для стран с доходом выше среднего, располагает 3,4 млрд человек или 46% населения.
В докладе также отмечается, что проблема бедности стоит достаточно остро, а темпы её снижения несколько замедлились. По мнению составителей исследования, в результате экономического развития сейчас сложилась такая ситуация, когда большая часть бедного населения мира проживает в более благополучных странах. В связи с этим ВБ призывает расширять критерии оценки бедности и расширять понимание проблемы нищеты.
По данным ВБ, в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона доход беднейших 40% населения в среднем увеличивался на 4,7% с 2010 по 2015 годы. В то же время в Европе и Центральной Азии рост доходов бедного населения замедлился. Однако в этом регионе самый низкий процент населения, живущего ниже черты бедности как в $3,2, так и в $5,5 в день.
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