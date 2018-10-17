Россияне полюбили банкротиться

За первые девять месяцев 2018 года процедуру банкротства начали 30 368 россиян, что на 47 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает единый федеральный реестр сведений о банкротстве «Федресурс».

При этом, по данным Объединенного кредитного бюро, на 1 октября 2018 года потенциальными банкротами признаны 739 тысяч россиян, это чуть более 1,3 процента от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Речь идет о гражданах, чья сума долга составляет более 500 тысяч рублей при просрочке 90 и более дней.

За год количество потенциальных банкротов увеличилось на 7,5 процента. Средний объем задолженности у них составляет порядка 1,66 миллиона рублей.

Руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин объяснил высокие темпы роста числа личных банкротств развитием кредитования и ростом информированности о процедуре, «например, на фоне каких-либо громких дел».

В январе-сентябре 2018 года 86 процентов процедур банкротства были инициированы самими должниками. 13 процентов дел были начаты по заявлению кредиторов, один процент пришелся на Федеральную налоговую службу

В абсолютном выражении общая сумма возращенных кредиторам средств за год выросла в три раза и составила 3 622,7 миллиона рублей.