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Россияне полюбили банкротиться
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Россияне полюбили банкротиться 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
За первые девять месяцев 2018 года процедуру банкротства начали 30 368 россиян, что на 47 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает единый федеральный реестр сведений о банкротстве «Федресурс».
При этом, по данным Объединенного кредитного бюро, на 1 октября 2018 года потенциальными банкротами признаны 739 тысяч россиян, это чуть более 1,3 процента от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Речь идет о гражданах, чья сума долга составляет более 500 тысяч рублей при просрочке 90 и более дней.
За год количество потенциальных банкротов увеличилось на 7,5 процента. Средний объем задолженности у них составляет порядка 1,66 миллиона рублей.
Руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин объяснил высокие темпы роста числа личных банкротств развитием кредитования и ростом информированности о процедуре, «например, на фоне каких-либо громких дел».
В январе-сентябре 2018 года 86 процентов процедур банкротства были инициированы самими должниками. 13 процентов дел были начаты по заявлению кредиторов, один процент пришелся на Федеральную налоговую службу.
В абсолютном выражении общая сумма возращенных кредиторам средств за год выросла в три раза и составила 3 622,7 миллиона рублей.
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