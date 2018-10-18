Россиянам разрешат самим «выбивать» долги

В Госдуме поддержат закон о взыскании долгов без приставов

«Известия». Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 18 октября поддержит законопроект, позволяющий гражданам взыскивать деньги с должников без участия судебных приставов. Об этом пишут

Документ позволяет гражданам взыскивать друг с друга долги до ста тысяч рублей в упрощенном режиме. По данным «Известий», речь может идти об алиментах, а также о компенсации или возмещении ущерба, назначенных судом.

Ранее взыскать в упрощенном режиме можно было долги до 25 тысяч рублей. Если сумма был больше, к делу подключались приставы.

Если законопроект примут, граждане смогут самостоятельно направлять исполнительные листы работодателю должника или в вуз, где он получает стипендию. Из зарплат, стипендий и других платежей будет удерживаться сумма долга.

По задумке авторов законопроекта, инициатива снизит нагрузки на судебных приставов и сэкономит бюджетные средства. Кроме того, она позволит должникам не выплачивать исполнительский сбор в размере семи процентов от размера долга.

Опрошенные газетой эксперты отметили, что нововведение будет полезным, если у должника есть постоянна легальная работа и зарплата не «в конверте».