Количество лицензий, отозванных ЦБ, выросло в октябре

Москва, 26 октября — «Вести. Экономика» В этом месяце лицензий отозвано больше, чем за 2 предыдущих месяца.

С начала 2018 года ЦБ отозвал 45 банковских лицензий. Еще 4 были аннулированы. Причем в октябре Банк России отозвал 7 лицензий у кредитных организаций — больше, чем за предыдущие август и сентябрь. Кроме того, еще в один банк назначена временная администрация АСВ. По данным регулятора, страховое возмещение вкладчиком шести банков составит около 42 млрд рублей. Один из банков, лишившихся в октябре лицензии не был участником системы страхования вкладов. По еще одному информации пока нет.

Некоторые из банков проводили сомнительные операции, нарушая законодательство. Но основной причиной отзыва лицензий становились экономические причины. Чаще всего в кредитных организациях неадекватно оценивались риски, или же они не могли самостоятельно поправить финансовое положение. Предположительно, основной этап оздоровления банковского сектора завершился. Хотя эксперты, опрошенные “Известиями” полагают, что осталось немало организаций с серьезными проблемами, а для эффективного обслуживания экономики достаточно и 5 десятков банков.

При этом представители Центробанка неоднократно заявляли о том, что никакого плана по отзыву нет. Как отмечает старший директор аналитической группы по финансовым организациям рейтингового агентства Fitch Александр Данилов , все зависит от конкретных банков, так что нельзя делать конкретный вывод об ускорении или замедлении темпов оздоровления системы.

По словам заместителя директора аналитического департамента компании Альпари Натальи Мильчаковой, не всегда владельцы кредитных организаций принимают своевременные меры в соответствии с предписаниями Банка России, выданными по итогам мониторинга. И регулятор должен реагировать соответствующе. Так екатеринбургский “Уралтрансбанк” , лишившийся лицензии 25 октября, не смог реализовать свой план по финансовому оздоровлению.

Однако по словам начальника отдела валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислава Волкова , ускорение все же присутствует. Он полагает, что к концу октября мы увидим не менее 46 дефолтов банков (включая Международный банк Санкт-Петербурга , в который была введена временная администрация).

"46 дефолтов за 10 месяцев соответствуют 55 дефолтам за год — очевидно ускорение темпов отзыва лицензий, которое отчасти компенсирует паузу в предыдущие месяцы", — полагает Волков.