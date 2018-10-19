Кто получит повышенную пенсию

В Пенсионном фонде разъяснили, кому положена повышенная пенсия

Выплата назначается к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. Например, выплата положена родителям-пенсионерам, если их ребенок (или дети) являются студентами и не работают. Также к нетрудоспособным членам семьи относятся братья, сестры и внуки, не достигшие возраста 18 лет. А также если они обучаются в аккредитованных образовательных учреждениях на очных отделениях.

Нетрудоспособными студенты считаются до 23 лет. Именно в этом возрасте учеба заканчивается. И у каждого молодого человека уже появляется возможность начать самостоятельно трудиться. Повышенная фиксированная выплата устанавливается не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.

Если у пенсионеров на иждивении находится один иждивенец, то в месяц выплата составит 6 643 рубля 87 копеек. Если два иждивенца, то 8 304 рубля 84 копейки, если три иждивенца, то 9 965 рублей 81 копейку.

При этом выплата устанавливается на каждого нетрудоспособного члена семьи. Для ее получения необходимо обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда России по месту регистрации.

Сделать это можно также через "личный кабинет" на сайте фонда или через многофункциональный фонд "Мои документы".