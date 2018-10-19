Ещё
Кто получит повышенную пенсию
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.66
$
65.89
75.56
75.69
Прогноз
22.10 – 29.10
$
65.42
76.70
Индексы и котировки Brent
79.68
+0.48 Золото
1228.73
+0.01 РТС
1140.17
–0.59
Динамика валют
EUR / USD
19.10
1.1468
–0.0054
05.10
1.1522
18.10
14.10
09.10

В Пенсионном фонде разъяснили, кому положена повышенная пенсия 

Российская Газета + ещё 1 4 часа назад
Выплата назначается к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. Например, выплата положена родителям-пенсионерам, если их ребенок (или дети) являются студентами и не работают. Также к нетрудоспособным членам семьи относятся братья, сестры и внуки, не достигшие возраста 18 лет. А также если они обучаются в аккредитованных образовательных учреждениях на очных отделениях.
Нетрудоспособными студенты считаются до 23 лет. Именно в этом возрасте учеба заканчивается. И у каждого молодого человека уже появляется возможность начать самостоятельно трудиться. Повышенная фиксированная выплата устанавливается не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.
Если у пенсионеров на иждивении находится один иждивенец, то в месяц выплата составит 6 643 рубля 87 копеек. Если два иждивенца, то 8 304 рубля 84 копейки, если три иждивенца, то 9 965 рублей 81 копейку.
При этом выплата устанавливается на каждого нетрудоспособного члена семьи. Для ее получения необходимо обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда России по месту регистрации.
Сделать это можно также через "личный кабинет" на сайте фонда или через многофункциональный фонд "Мои документы".
Российская Газета: последние новости
За год средняя зарплата в России выросла на 10,8 процента "Заморозку" накопительной пенсии продлят до 2021 года Россияне стали меньше зарабатывать и больше тратить
Комментарии22
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Яндекс» подешевел на миллиард за несколько минут4
Производитель микрочипов разорился из-за санкций48
«Вампирские клыки» Сечина попали на видео32
Названы самые денежные профессии в России94
Затишье перед бурей: нефть упала ниже $8043
Видео
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
04:04
Россиянам объяснили суть дедолларизации
Экономика
03:24
США нанесут еще один «удар» мировой экономике
Экономика Азия
01:43
Медведев заявил о торговой войне с США
Экономика Рынки
03:19
Санкции пугают: россияне скупают доллары
Личный счет Статьи
00:36
Накопительную часть пенсии опять заморозят
Личный счет
03:34
Прорыва не будет: что мешает России
Экономика Статьи
17:23
Минфин раскрыл сроки дедолларизации экономики
Рынки Экономика
01:00
России не вернули $3,5 млрд «секретных» долгов
Рынки Компании
04:04
Что дорожает быстрее инфляции
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение