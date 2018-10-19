Кто получит повышенную пенсию

Пенсионный фонд РФ назвал единственную категорию россиян, которым положена повышенная фиксированная пенсионная выплата. Об этом сообщает «Российская газета».

Повышенная выплата — прибавка к страховым пенсиям по старости и инвалидности. Она назначается тем пенсионерам, на иждивении которых есть нетрудоспособные члены семьи.

Иждивенцы — это, к примеру, неработающие дети-студенты, несовершеннолетние внуки, сестры и братья, а также внуки, сестры и братья до 23 лет, которые учатся на очном отделении аккредитованного образовательного учреждения.

Пенсионер может рассчитывать на повышенную выплату за не более чем трех имеющихся у него иждивенцев.

Выплата за одного нетрудоспособного родственника составляет чуть более 6,6 тысячи рублей, за двух — более 8,3 тысячи, за трех — более 9,9 тысячи.

Оформить повышенную фиксированную выплату можно в отделении ПФР по месту регистрации, на сайте Пенсионного фонда России либо через центр госуслуг «Мои документы».