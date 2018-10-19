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Кто получит повышенную пенсию
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Кто получит повышенную пенсию 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Пенсионный фонд РФ назвал единственную категорию россиян, которым положена повышенная фиксированная пенсионная выплата. Об этом сообщает «Российская газета».
Повышенная выплата — прибавка к страховым пенсиям по старости и инвалидности. Она назначается тем пенсионерам, на иждивении которых есть нетрудоспособные члены семьи.
Иждивенцы — это, к примеру, неработающие дети-студенты, несовершеннолетние внуки, сестры и братья, а также внуки, сестры и братья до 23 лет, которые учатся на очном отделении аккредитованного образовательного учреждения.
Пенсионер может рассчитывать на повышенную выплату за не более чем трех имеющихся у него иждивенцев.
Выплата за одного нетрудоспособного родственника составляет чуть более 6,6 тысячи рублей, за двух — более 8,3 тысячи, за трех — более 9,9 тысячи.
Оформить повышенную фиксированную выплату можно в отделении ПФР по месту регистрации, на сайте Пенсионного фонда России либо через центр госуслуг «Мои документы».
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