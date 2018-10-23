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Госдума одобрила ежегодное повышение МРОТ
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Госдума приняла в I чтении проект о ежегодном повышении МРОТ 

РИА Новости + ещё 25 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума, который подразумевает рост минимальной оплаты труда в среднем по России на 117 рублей.
Ранее кабинет министров РФ предложил увеличить размер МРОТ, предусматривая, что с 1 января 2019 года и далее ежегодно МРОТ будет устанавливаться в размере 100% величины прожиточного минимума в целом по России за второй квартал предыдущего года. Добавляется, что законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2019 года в сумме 11 тысяч 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2018 года.
"Повышение МРОТ в 2019 году составит 117 рублей (рост на 1,048%) по отношению к установленному с 1 мая 2018 г (11 тысяч 163 рубля в месяц)", — говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта.
При этом отмечается, что с учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате минимальный уровень оплаты труда вырастет дифференцированно от 117 рублей в центральных и южных районах до 351 рубля в Чукотском автономном округе, где существуют наибольшие значения указанных коэффициентов и надбавок.
Комитет по труду и соцполитике ранее на заседании принял решение поддержать законопроект и рекомендовать его к принятию в первом чтении.
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