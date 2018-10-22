Сбербанк расстроил желающих купить жилье

Выросли ставки по ипотеке Сбербанка

Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам на новостройки на 0,4 процентного пункта, а на готовое жилье — на 0,6 процентного пункта. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте банка.

Таким образом, минимальная ставка по кредиту на покупку готового жилья выросла до 9,2 процента. Она доступна по акции для молодых семей и при онлайн одобрении квартиры, выбранной на DomClick.ru. Базовые ставки составляют 9,7-10,1 процента.

Ипотеку на квартиру в новостройке Сбербанк теперь выдает под 9,5 процента годовых, а по партнерским программам субсидирования застройщиков — под 7,5-7,8 процента.

С 22 октября на 0,4 процентного пункта выросла и ставка рефинансирования: теперь кредиты других банков Сбербанк рефинансирует под 9,9–11,9 процента.

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что российская экономика готова к снижению ипотечных ставок до шести-семи процентов. На 1 июля ЦБ оценивал средневзвешенную ставку по рублевой ипотеке в 9,48 процента годовых.

В аналитическом центре «Индикаторы рынка недвижимости» заявляли, санкции США, введённые против России из-за дела Скрипалей, приведут к росту ставок по ипотеке и кредитам.

В сентябре Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. В последний раз ставку поднимали в декабре 2014-го.