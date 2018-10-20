Киевлян обязали доплатить из-за отсутствия горячей воды

Жителей Киева обязали доплатить за газ из-за отсутствия горячей воды

Жители Киева получили квитанции на оплату газа по повышенному тарифу из-за отсутствия горячего водоснабжения. Об этом сообщает "Укринформ".

В платежных документах "Киевгаз" уточнил, что при наличии горячей воды норма потребления на одного человека составляет 3,3 кубических метра, а в противном случае — 5,4. По данным агентства, в связи с этим в платежных документах в графе "корректировки" проставлены суммы в "сотни гривен".

Газопоставщик пояснил, что корректировки проводятся "на основании акта теплоснабжающей компании, в котором фиксируется срок отсутствия горячей воды". При этом производить доплату придется даже тем киевлянам, которые нагревают воду с помощью электрических бойлеров.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости отказа от централизованного горячего водоснабжения. По его мнению, городу приходится тратить слишком много на то, чтобы нагревать и транспортировать воду, а также содержать теплосети.

Горячей воды не было в Киеве практически все лето. Причиной стали долги "Киевтеплоэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украина".