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Киевлян обязали доплатить из-за отсутствия горячей воды
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Жителей Киева обязали доплатить за газ из-за отсутствия горячей воды 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жители Киева получили квитанции на оплату газа по повышенному тарифу из-за отсутствия горячего водоснабжения. Об этом сообщает "Укринформ".
В платежных документах "Киевгаз" уточнил, что при наличии горячей воды норма потребления на одного человека составляет 3,3 кубических метра, а в противном случае — 5,4. По данным агентства, в связи с этим в платежных документах в графе "корректировки" проставлены суммы в "сотни гривен".
Газопоставщик пояснил, что корректировки проводятся "на основании акта теплоснабжающей компании, в котором фиксируется срок отсутствия горячей воды". При этом производить доплату придется даже тем киевлянам, которые нагревают воду с помощью электрических бойлеров.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости отказа от централизованного горячего водоснабжения. По его мнению, городу приходится тратить слишком много на то, чтобы нагревать и транспортировать воду, а также содержать теплосети.
Горячей воды не было в Киеве практически все лето. Причиной стали долги "Киевтеплоэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украина".
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