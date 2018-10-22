У Российских военных вырастут оклады и пенсии

Минобороны РФ рассказало об индексации окладов и пенсий военных

Пенсии и оклады военных будут индексироваться в ближайшие три года, сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова

Она напомнила, что первого января текущего года оклады военнослужащих возросли на четыре процента. Следующая индексация пройдет 1 октября следующего года, 1 октября 2020 года и 1 октября 2021 года на 4,3, 3,8 и 4 процента соответственно.

Шевцова отметила, что в 019-2021 годы пенсии будут расти вместе с индексацией денежного довольствия. Замминистра сообщила, что одной из основных задач финансовой службы остается поиск механизмов, которые помогут поднять зарплаты.

Также она привела в пример среднюю среднюю зарплату научного сотрудника в военно-научных организациях, которая составляет 95 тысяч рублей. Также, по ее словам, врачи и преподаватели получают в среднем 84-86 тысяч рублей. По ее словам, в ведомстве постоянно работают над тем, чтобы сэкономленные средства шли на увеличение зарплаты.