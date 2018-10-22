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Рост цен «съедает» благосостояние россиян
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Россияне затормаживают рост расходов 

News.ru 6 часов назад
Рост расходов россиян на конечное потребление во II квартале продолжил замедляться и составил 2,5%. Темп падает почти на 0,5 процентного пункта всего за три месяца. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые изучил News.ru. Граждане, напуганные разгоном инфляции в стране, начали экономить деньги даже на фоне повышения зарплат. Такая тенденция до конца этого года только усилится и будет сохраняться до конца следующего, предупреждают экономисты.
Россияне уже готовятся затягивать пояса и возвращаются к сберегательной модели поведения. Их покупательская способность снижается, что напрямую отражает замедление роста расходов на конечное потребление. Они увеличились на 2,5% во втором квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года. В первом квартале динамика была сильнее — плюс 2,9%, а в последние три месяца прошлого года показатель и вовсе превышал 4%, говорится в обновлённых данных Росстата. В целом по стране рост трат на конечное потребление с учётом компаний и государства замедлился до 2% во втором квартале с 2,3% в первом.
Параллельно резко сокращалось валовое накопление. Во втором квартале падение ускорилось почти в восемь раз и составило 3,8% (к аналогичному периоду прошлого года) против 0,5% за первый квартал, свидетельствуют материалы Росстата.
Зарплаты населения при этом продолжают расти в относительном выражении. Так, во втором квартале размер оплаты труда увеличился на 0,6% по отношению к первому, или на 2,5% в годовом выражении. А в январе-марте этого года прибавка составила 3,9% к четвёртому кварталу 2017-го, или 15,6% в годовом выражении.
Основное повышение зарплат пришлось на первый квартал этого года, отсюда и более скромные показатели роста расходов на потребление во втором квартале, поясняет руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Михаил Демиденко. Он напоминает, что как раз в начале этого года правительство по указу президента Владимира Путина подняло зарплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы.
Рост зарплат был неравномерным по секторам экономики — сильнее всего они выросли в социальном секторе. В январе 2018 года повышение составило 27% в годовом выражении, тогда как в прочих секторах прибавка была более скромная — в среднем 10% (год к году).
Возможности роста зарплат уже исчерпаны, а целевые ориентиры по среднегодовому уровню уже достигнуты, отмечает Михаил Демиденко. К этому добавляется ускорение инфляции, которое будет продолжаться как минимум ещё полгода, добавляет главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По прогнозам Минэкономразвития, темп роста цен в стране достигнет 5,5% в первой половине 2019-го, напоминает эксперт.
В этих условиях роста зарплаты недостаточно для того, чтобы удержать граждан от сокращения расходов на потребление. Ведь по итогам сентября реальные располагаемые доходы вернулись к падению — минус 1,5% в годовом выражении, отмечает Антон Покатович. То есть замедление темпов роста накоплений в итоге связано с понижением благосостояния населения — у людей не остаётся денег для сбережений, резюмирует эксперт.
«Основная часть средств уходит на попытки поддержать потребительские расходы на привычном уровне, а также на оплату обязательных платежей», — отмечает Покатович.
Тенденция к спаду расходов на потребление и накоплений продолжится в этом и следующем году, единогласно прогнозируют эксперты. Она даже усилится в 2019-м, убеждён Антон Покатович — потребительский спрос в целом будет под давлением. Причиной спада будет всё та же растущая инфляция, добавляет Михаил Демиденко.
«Она «съест» часть роста заработных плат, которые в реальном выражении будут расти ещё медленнее», — предупреждает эксперт.
О кризисе в экономике говорить пока рано, утверждает он. Активация потребления возможна не ранее четвёртого квартала 2019 года — начала 2020-го. Но только при условии появления благоприятных макроэкономических предпосылок, добавляет Антон Покатович.
Рост ВВП замедлится в 2018 и 2019 годах, прогнозируют в Центробанке. В следующем году экономика прибавит, согласно новому прогнозу регулятора, 1,2−1,7% против 1,5−2% по итогам этого года.
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