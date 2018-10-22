У не платящих налоги россиян захотели забрать все деньги

Самозанятых будут штрафовать на сумму полученного дохода

Самозанятых граждан, которые не захотят выйти из тени, предлагается штрафовать на сумму полученного дохода. Соответствующие поправки были одобрены к принятию в первом чтении Комитетом Госдумы по бюджету и налогам в понедельник.

Поясняя необходимость принятия пакета законопроектов, председатель комитета Андрей Макаров сказал, что новация предоставляет гражданам возможность узаконить свою деятельность. С 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области стартует эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых.

Первый проект закона предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, а также в ряд федеральных законов, они позволят создать условия для проведения эксперимента. Второй предлагает установить новый режим налогообложения, который предусматривает автоматическую передачу информации о продажах в налоговые органы . Третий документ вносит в Бюджетный кодекс поправки, устанавливающие правила и нормативы распределения между бюджетами доходов от введённого налога.

Согласно проекту закона, вводится налог в 4% для самозанятых, которые работают на физлиц, и 6% для тех, кто трудится на юрлица. При этом полтора процента из всей суммы налога будут зачисляться в ФОМС, тем самым снижая нагрузку с регионов, которые сегодня делают отчисления в фонд за неработающее население. Параметры налога предлагается зафиксировать на 10 лет для создания доверительной атмосферы к предлагаемому нововведению в среде фрилансеров.

«Мы максимально упрощаем процедуру, — уточнил Макаров. — Это стало возможным при появлении технологических условий. В случае если граждане не захотят выйти из тени, к ним придут и спросят о полученных доходах, которые отследить при развитии технологий сегодня не составляет для налоговой службы труда. Человек должен оценить баланс рисков между его поимкой и возможностью оплатить минимальный налог абсолютно необременительным способом».

При этом глава комитета пообещал, что «за бабушкин огород человеку ничего не прилетит». А вот если бабушка подаст в налоговую службу декларацию и расскажет, что заплатила деньги гражданам, а те не вскопали огород, тогда их можно будет привлечь к ответственности.

Главным преимуществом документа, по словам парламентария, является вывод большой части экономики из тени. По данным Росстата, из 82 млн трудового населения лишь 52 млн платят налоги. Остальные 30 миллионов уклоняются от этой обязанности.

По мнению Макарова, это происходит по многим причинам, из которых разные бюрократические проволочки и сложности документооборота пугают людей больше всего. Законопроект снимает все проблемы, упрощая общение с налоговой службой до двух-трёх нажатий на мобильном телефоне в соответствующем приложении.

«Эксперимент проводится не с целью увеличить доходы регионов, а чтобы проверить, как работает механизм. В этих четырёх регионах технологически готовы к участию в нём», — пояснил депутат, добавив, что если появится положительный результат, то можно будет распространить эксперимент по всей стране.

Ранее первый зампред правления ПФР Наталья Петрова на заседании Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам заявляла, что в ходе эксперимента по введению налога на профессиональный доход самозанятые граждане делать отчисления в Пенсионный фонд не будут.

Документ вносит изменения в Трудовой кодекс в части исключения деятельности самозанятых и работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, из предмета регулирования трудового законодательства. При этом не вводится никаких новых норм относительно регулирования труда сотрудников, нанятых работодателями — индивидуальными предпринимателями.

То есть необходимость заключения договора об оказании услуг в случае, если самозанятые граждане станут их предоставлять индивидуальным предпринимателям, по-прежнему остаётся. Ипэшники в соответствии с нормами действующего законодательства обязаны завести на работника трудовую книжку и обеспечить его отпускными.

Помимо этого, работодатель станет уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи в порядке и размерах, определённых федеральными законами, а также оформлять самозанятым страховые свидетельства государственного пенсионного страхования.