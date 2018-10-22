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В ГД объяснили штрафы для самозанятых граждан
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В ГД объяснили штрафы для самозанятых граждан 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Госдуме уточнили информацию о штрафах для самозанятых граждан, передает «Интерфакс». По словам главы думского комитета по бюджету Андрея Макарова, речь идет о штрафах для зарегистрированных в качестве самозанятых граждан, которые нарушают условия выставления чека.
В частности, при проведении пилотного проекта за нарушение порядка или сроков формирования фискальных чеков при расчетах будет взыскиваться штраф в размере 20% от суммы, на которую не был выставлен чек, но не менее 1000 рублей. При повторном подобном нарушении в течение шести месяцев штраф будет начисляться в размере всей суммы расчетов, на которую не сформирован чек, но не менее 5000 рублей.
«Ничего другого здесь нет. Это режим для тех, кто уже зарегистрировался. То есть ты сам заявил, что этим пользуешься, ты сам пошел на этот режим, и ты его нарушаешь. Только для них», — сказал Макаров.
Ранее Андрей Макаров заявлял, что Госдума может ввести штрафы для незарегистрированных самозанятых граждан, которые не платят налоги.
25 октября Госдума планирует рассмотреть в первом чтении пакет законопроектов о введении в РФ налога на профессиональный доход. Эксперимент планируется провести в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года.
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