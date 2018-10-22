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Названы самые дорогие города для собак
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Названы самые дорогие города для собак 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
На покупку необходимых для содержания собаки товаров россиянам требуется в среднем 6 900 рублей, подсчитали эксперты сервиса «Юла». Данные исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».
В эту сумму входят средняя стоимость ошейника, подстилки, поводка и прочих необходимых товаров для собаки. Дороже всего может обойтись переноска, в среднем она продается за 1050 рублей. Немногим дешевле миска — 930 рублей. Корм стоит в среднем 890 рублей за упаковку, а подстилку можно купить за 840 рублей. Дешевле всего на «Юле» стоят игрушки для собаки — в среднем 210 рублей.
Цены различаются в зависимости от регионов. Дороже всего содержать собаку в Севастополе. Здесь на покупку самого необходимого потребуется в среднем 8 600 рублей. Второе место по стоимости содержания животных занял Калининград, там базовый набор обойдется в 8 540 рублей. Следом идут Владивосток (7 470 рублей) и Хабаровск (7 300 рублей). Дешевле всего собака обойдется в Ярославле (4 700 рублей), Челябинске (4 800 рублей) и Тюмени (4 810 рублей).
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