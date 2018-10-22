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В России рухнули цены на дачи
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В России рухнули цены на дачи 

Lenta.ru + ещё 1 57 минут назад
Для большинства регионов России с развитыми рынками дачного загородного жилья 2018 год оказался отмечен снижением цен. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир Квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Средняя российская дача с апреля 2018 года подешевела на 1,5 процента, до уровня в 1,36 миллиона рублей. При этом снижение цен отмечалось в 16 регионах и 54, включенных в исследование. Особенно выраженной тенденция оказалась в северных регионах и в Нечерноземье.
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Сильнее всего за полгода подешевели дачи в Иркутской области (на 14,1 процента), республике Коми (на 12,4 процента, Свердловской, Томской и Омской областях (на 10,9-11,2 процента). Значительное снижение — в пределах от 9,6 до 10,6 процента — отмечалось также в Ханты-Мансийском автономном округе, Камчатском крае, Кировской и Смоленской областях.
«Дачи — отчасти пережиток советского прошлого, когда во времена тотального дефицита и нехватки продовольствия люди стремились поддержать себя подсобным хозяйством. Сегодня эта функция дачи почти утрачена, — интерпретирует результаты исследования Павел Луценко, генеральный директор «Мир Квартир». — Содержание дачи постепенно становится все более дорогим удовольствием: растут налоги, вводится законодательное регулирование дачных построек и т.д. (…) Спрос и цены на дачи плавно снижаются год от года».
Самые низкие цены на дачи в октябре 2018 года, по статистике портала, зафиксированы в Коми (в среднем, 406 тысяч рублей за лот), Оренбургкой области (431 тысяча рублей), Курганской (543 тысячи рублей), Омской (619,7 тысячи рублей), Смоленской (653,7 тысячи рублей) и Ивановской (692 тысячи рублей) областях.
В числе регионов с наиболее доступными дачами вошли также Псковская, Нижегородская, Липецкая, Пензенская области и Пермский край. Средний бюджет покупки в этих регионах находится в пределах 729,6-842 тысячи рублей за лот.
Ранее эксперты компании «Инком-Недвижимость» сообщили о нетипично высоком спросе на загородные дома, который, по их данным, отмечался летом 2018-го в Подмосковье. С июня по сентябрь, отметили в компании, в Московской области было продано почти 3,5 тысячи первичных загородных объектов, это на 18 процентов больше, чем летом 2017-го. Причиной такой динамики в «Инком» назвали устойчиво хорошую погоду летнего сезона-2018.
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