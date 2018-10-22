Почему Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Спад после рекорда: что случилось со ставками по ипотеке

Сбербанк повысил ставки по ипотеке‍ на 0,4 п.п. Главная причина — повышение ключевой ставки ЦБ РФ . Эксперты предполагают, что рост ставок по ипотеке, а также снижающиеся доходы россиян приведут к «охлаждению» ипотечного рынка.

C 22 октября Сбербанк изменил ставки по ипотеке. Они выросли на 0,4 п.п. практически по всем продуктам банка, за исключением некоторых видов ипотеки.

При этом единый дисконт в размере 0,3 процентных пункта установлен для зарплатных клиентов банка. Ранее он составлял 0,3-0,5 п.п.

Также уменьшена надбавка за оформление ипотеки по двум документам до 0,3 п.п.

В банке уточняют, что повышение имеет отношение только к вновь подаваемым заявкам, действующих программ оно не коснется.

Как пояснили в Сбербанке, изменение процентных ставок связано с адаптацией к нынешним рыночным условиям после сентябрьского повышения ключевой ставки Банка России до 7,5% годовых, а также общими макроэкономическими изменениями.

Напомним, на заседании совета директоров в сентябре Центробанк принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых.

Повышение ключевой ставки произошло впервые с декабря 2014 года. На принятие этого решения Центробанка повлияло несколько факторов, основной из них — опасения по поводу роста цен под давлением внешних факторов.

«Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году», — сообщал тогда ЦБ.

«Экономика формируется таким образом, что ставки по кредитам корректируются после изменения ставок по вкладам», — поясняют нынешнее увеличение ставки по ипотеке в Сбербанке.

В частности, кредитное учреждение увеличивало ставки по вкладам 24 августа на 0,2-0,4 процентных пункта и 12 октября на 0,15-0,5 процентных пункта.

Таким образом, общее повышение таких ставок было 0,35-0,9 процентных пункта, а вслед за этим ставки по ипотечным кредитам корректируются на 0,4 процентных пункта.

Согласно данным Центробанка на 1 сентября, средневзвешенным ипотечным кредитам в рублях, выданным с начала года, составила 9,42% (данные по первичному рынку).

При этом, судя по статистике, россияне в последнее время активно брали ипотеку, пользуясь благоприятной ситуацией.

С января по сентябрь 2018 года россияне набрали больше миллиона ипотечных кредитов на общую сумму более 1 трлн рублей. В результате показатель за девять месяцев 2018-го стал новым рекордом российского рынка ипотеки, отмечают в «Дом.РФ». Данный показатель в 1,5 раза больше, чем за девять месяцев 2017 года в количественном выражении и в 1,6 раза — в денежном.

Между тем опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что начавшееся повышение ипотечных ставок банками «охладит» ипотечный рынок.

«Судя по имеющимся прямым и косвенным признакам в следующем году не будет не только продолжения ипотечного бума, но и, скорей всего, последует определенное снижение объемов выдачи ипотеки. Рынок ипотечного кредитования оказался достаточно сильно перегрет за последнее время. Стремительное понижение Банком России ключевой ставки в течение всего 2017-го и первой половины 2018 года, супервыгодные предложения от банков, буквально соревновавшихся в темпах снижения ипотечных ставок, опережающие темпы строительства нового жилья девелоперами из-за опасений спада спроса после отмены долевого строительства, и множество иных факторов привели к тому, что ипотека действительно росла существенно быстрее не только всей остальной экономики страны, но и заметно опережая финансовые возможности большинства россиян», — комментирует аналитик «Финам» Алексей Коренев.

При этом к охлаждению ипотечного рынка приведет не только рост ставок по ипотеке, но и прогнозируемое увеличение стоимости жилья из-за перехода на проектное финансирование с долевого строительства, а также продолжающееся падение реальных располагаемых доходов населения, резюмирует аналитик.