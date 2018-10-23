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Личные данные россиян стали чаще утекать из МФО
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Клиентские данные всё чаще утекают из МФО 

News.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: ТАСС
Персональная информация заёмщиков все чаще крадётся из микрофинансовых организаций. За последние три месяца число инцидентов с участием микрокредиторов выросло на 2% до 5%.
Согласно материалам специализирующейся на защите данных компании «Смарт Лайн Инк», воруют не только данные клиентов, но также сканы их паспортов. Как считают специалисты, это наиболее опасно, так как открывает перед злоумышленниками широкие возможности — они могут получить новые займы или поменять сим-карту, получив доступ к счетам.
Данные статистики свидетельствуют, что сейчас в большей части утечек виноваты похищающие данные клиентов сотрудники МФО, а не взломщики баз данных. Для банков ЦБ установил жёсткие требования по безопасности данных, в отличие от МФО, где также присутствует значительная текучка кадров.
Как считает основатель и технический директор «Смарт Лайн Инк» Ашот Оганесян, для того, чтобы защитить данные заёмщиков от утечек, необходимо принять внутренние документы, регламентирующие доступ сотрудников к данным клиентов и их ответственность. Сегодня такая документация есть только у крупных компаний. Также следует установить технический контроль за доступом к базам данных МФО и разработать процедуру удаления данных при ликвидации самого МФО, предусматривающую контроль со стороны регулятора.
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