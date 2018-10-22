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В Совфеде оценили налог для самозанятых
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В Совфеде считают, что предлагаемая схема налогообложения самозанятых проста и понятна 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Механизм налогообложения самозанятых граждан, описанный в рассматриваемых сейчас Госдумой законопроектах, прост и понятен, это позволит вывести данную категорию лиц из "серой зоны". Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении пакет законопроектов, направленных на установление налогового режима для самозанятых граждан. Им предлагают уплачивать налог в размере 4% в случае работы с физическими лицами или 6%, если услуги оказываются фирмам и ИП. По задумке авторов инициативы, регистрироваться налогоплательщиком можно будет через специальное мобильное приложение "Мой налог".
"Да, мы [в комитете СФ] поддерживаем, — сказал Рязанский. — В принципе, норма в целом понятная, что называется, симпатичная. Она простая и не требует дополнительных хождений по инстанциям".
По его словам, чем больше законодатели создадут упрощенных механизмов, тем быстрее самозанятые граждане, не уплачивающие сейчас налоги, выйдут из "серой зоны".
"У нас на предварительном этапе были еще предложения такую систему 4-6% дополнить возможностью работы с патентной системой с тем, чтобы в это включились региональные и местные органы власти, которые лучше знают специфику занятости у себя в регионе, внутри муниципальных образований", — отметил глава комитета СФ. При этом он призвал посмотреть и оценить первые результаты работы такого механизма в случае его запуска. "Когда мы получим первые результаты, то будет ясно, надо ли менять стратегию этого законопроекта концептуально и оставлять все в силе", — добавил он.
При этом Рязанский отдельно выделил "вопрос ответственности" для тех, кто не захочет платить налоги. Сейчас, согласно законопроектам, такие лица будут вынуждены выплатить штраф в размере дохода.
"Пока трудно сказать, какие меры административного воздействия можно будет применять. Пока это может быть, что называется, предложение чисто эмоциональное", — считает парламентарий.
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