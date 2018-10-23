Россияне назвали необходимый доход на пенсии

Россияне назвали необходимый доход для жизни на пенсии

Жить только на государственную пенсию планируют лишь 16 процентов. Остальные наметили себе дополнительные источники дохода.

В среднем участники опроса хотели бы получать на пенсии по 37,3 тысячи рублей в месяц. Два года назад в ходе аналогичного опроса средняя желаемая сумма составила 35,2 тысячи рублей. Мужчины хотят получать более высокую пенсию, чем женщины. Разница в запросах — три тысячи, то есть 38,9 и 35,8 тысячи рублей соответственно.

Молодежь до 24 лет готова довольствоваться 31 тысячей рублей, а россияне старше 45 лет хотели бы иметь 39,2 тысячи рублей в месяц.

Наиболее высокую среднюю сумму обозначили программисты — 42 тысячи рублей в месяц. Юристы согласны на 41,2 тысячи, специалисты по рекламе — на 40,6 тысячи рублей в месяц. Практически такая же сумма устроит и дизайнеров. Маркетологов — 40,1 тысячи, бухгалтеров — в 37,3 тысячи рублей в месяц.

При этом россияне осознают, что на государство надо надеяться, но и самим не плошать. Поэтому и по достижении пенсионного возраста они готовы работать и подрабатывать. Именно работу и подработку 29 процентов опрошенных видят основным источником дохода на пенсии. На втором месте — личные сбережения (19 процентов). На третьем месте — помощь детей (3 процента). На средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды, рассчитывают также 3 процента опрошенных. Другие варианты получения дохода, среди которых средства от сдачи в аренду недвижимости, продажи продуктов подсобного хозяйства и изделий ручной работы, выбрали 7 процентов респондентов. Затруднились с ответом 23 процента опрошенных.

Респонденты старше 45 лет чаще других рассчитывают на доход от работы (35 процентов) и государственную пенсию (25 процентов) и реже всего на личные сбережения (9 процентов). В накопления как основной источник дохода на пенсии чаще других верит молодежь до 24 лет (25 процентов). Интересно, что принятие пакета новых пенсионных законов не оказало значительного влияния на предпочтения граждан. Распределение голосов в пользу того или иного источника дохода примерно то же, что и год назад, и в июне 2018, когда эти документы только начали обсуждать.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения почти из 300 населенных пунктов из всех округов страны.