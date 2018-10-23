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Россияне пожелали пенсию в 37 тысяч
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Россияне назвали желаемую пенсию 

Рамблер + ещё 2 6 часов назад
Средний россиянин хотел бы зарабатывать на пенсии 37,3 тысячи рублей ежемесячно. Об этом, как сообщает «Российская газета», свидетельствуют результаты опроса онлайн-сервиса по поиску работы и подбору персонала Superjob.
Средний российский мужчина хотел бы по достижении пенсионного возраста получать по 38,9 тысячи, а средняя женщина — 35,8 тысячи.
Россияне младше 24 лет готовы обойтись 31 тысячей, старше 45 лет — уже 39,2 тысячи.
Средний программист из России хотел бы зарабатывать на пенсии 42 тысячи, юрист — 41,2 тысячи, рекламщик — 40,6 тысячи, маркетолог — 40,1 тысячи, а бухгалтер — 37,3 тысячи.
При этом лишь 16% опрошенных планируют жить исключительно на деньги, которые получат от государства.
29% россиян планируют работать или подрабатывать, 19% — расходовать сбережения, 7% — продавать самостоятельно выращенные или произведенные продукты либо изделия ручной работы, а по 3% — рассчитывают на помощь детей и деньги, которые вложили в негосударственные пенсионные фонды.
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