Ещё
Зарплату россиян доверят не всем банкам
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.26
$
65.55
74.82
75.10
Прогноз
29.10 – 05.11
$
65.42
76.70
Индексы и котировки Brent
79.34
–0.15 Золото
1231.59
+0.17 РТС
1110.33
–0.56
Динамика валют
EUR / USD
23.10
1.1467
–0.0024
09.10
1.1491
22.10
17.10
12.10

Зарплату россиян доверят не всем банкам 

Финмаркет + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России планируется ввести требования к банкам, в которых граждане смогут получать зарплату. Эти кредитные организации должны будут иметь рейтинг от российских агентств на уровне не ниже ВВ-. Такой законопроект разрабатывает комитет Госдумы по финрынку, пишут "Известия", ссылаясь на его председателя Анатолия Аксакова.
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА", указанным требованиям соответствуют меньше четверти действующих в стране кредитных организаций. Новация положительным образом повлияет на граждан: они будут хранить зарплаты в финансово здоровых банках, и работникам можно будет не опасаться, что в случае непредвиденных обстоятельств средства зависнут на неопределенный срок. Но инициативе еще предстоит пройти дискуссию в правительстве. Например, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не поддержали предложение.
Конкретные требования к рейтингу банков должны будут установить Минфин и ЦБ, посоветовавшись с рейтинговыми агентствами, отметил Анатолий Аксаков. Однако, по его словам, показатель должен быть не ниже BB-. Банки с таким рейтингом оцениваются как довольно надежные, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды. Даже в случае ухудшения экономической конъюнктуры у них сохранится доступ к альтернативным финансовым ресурсам, чтобы выполнять обязательства. Для кредитных организаций с рейтингом BB— и выше прогнозная вероятность дефолта составляет не более 10%, отметил управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев.
Предполагается, что законопроект будет готов в осеннюю сессию, сообщил "Известиям" Анатолий Аксаков. По данным "Эксперт РА", рейтинг ВВ— имеют 106 банков из 470 действующих по всей стране.
В ФАС отметили, что не поддерживают проект закона комитета ГД по финрынку, не объяснив причин. По словам начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Ольги Сергеевой, служба поддерживает санкции за отказ работодателя перечислять зарплату работникам в выбранный ими банк. Речь идет о штрафе в размере 20 тыс. рублей.
Сейчас граждане вправе выбрать любой банк для начисления зарплаты. Для этого нужно сообщить работодателю реквизиты не позднее чем за пять рабочих дней до выплаты. «Зарплатное рабство» было отменено 5 ноября 2014 года, когда президент подписал соответствующий закон, изменяющий Трудовой кодекс.
Финмаркет: последние новости
Граждане охладели к переводу пенсионных накоплений Мировое благосостояние выросло за год на 4,6%, в ближайшие пять лет может вырасти еще на 46% Названы самые прибыльные профессии и регионы России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель изменила решение по газу из США1001
Россияне пожелали пенсию в 37 тысяч73
В России рухнули цены на дачи97
Власти разъяснили идею забрать доход у самозанятых846
Умные дома разоряют россиян6
Видео
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
03:26
В России рухнули цены на дачи
Личный счет Недвижимость
11:35
Доллар резко упал
Рынки
04:43
Лето готовит россиянам неприятный сюрприз
Экономика Личный счет
04:04
Россиянам объяснили суть дедолларизации
Экономика
04:04
В России вознамерились ограничить Google
Компании Интернет
03:24
США нанесут еще один «удар» мировой экономике
Экономика
11:35
Кудрин предрек провал отказу от доллара
Экономика
01:43
Медведев заявил о торговой войне с США
Экономика Рынки
01:00
Сбербанк расстроил желающих купить жилье
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение