Зарплату россиян доверят не всем банкам

В России планируется ввести требования к банкам, в которых граждане смогут получать зарплату. Эти кредитные организации должны будут иметь рейтинг от российских агентств на уровне не ниже ВВ-. Такой законопроект разрабатывает комитет Госдумы по финрынку, пишут "Известия" , ссылаясь на его председателя Анатолия Аксакова

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА", указанным требованиям соответствуют меньше четверти действующих в стране кредитных организаций. Новация положительным образом повлияет на граждан: они будут хранить зарплаты в финансово здоровых банках, и работникам можно будет не опасаться, что в случае непредвиденных обстоятельств средства зависнут на неопределенный срок. Но инициативе еще предстоит пройти дискуссию в правительстве. Например, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не поддержали предложение.

Конкретные требования к рейтингу банков должны будут установить Минфин ЦБ , посоветовавшись с рейтинговыми агентствами, отметил Анатолий Аксаков. Однако, по его словам, показатель должен быть не ниже BB-. Банки с таким рейтингом оцениваются как довольно надежные, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды. Даже в случае ухудшения экономической конъюнктуры у них сохранится доступ к альтернативным финансовым ресурсам, чтобы выполнять обязательства. Для кредитных организаций с рейтингом BB— и выше прогнозная вероятность дефолта составляет не более 10%, отметил управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев

Предполагается, что законопроект будет готов в осеннюю сессию, сообщил "Известиям" Анатолий Аксаков. По данным "Эксперт РА", рейтинг ВВ— имеют 106 банков из 470 действующих по всей стране.

В ФАС отметили, что не поддерживают проект закона комитета ГД по финрынку, не объяснив причин. По словам начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Ольги Сергеевой, служба поддерживает санкции за отказ работодателя перечислять зарплату работникам в выбранный ими банк. Речь идет о штрафе в размере 20 тыс. рублей.

Сейчас граждане вправе выбрать любой банк для начисления зарплаты. Для этого нужно сообщить работодателю реквизиты не позднее чем за пять рабочих дней до выплаты. «Зарплатное рабство» было отменено 5 ноября 2014 года, когда президент подписал соответствующий закон, изменяющий Трудовой кодекс.