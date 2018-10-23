Ещё
Мечту россиян о пенсии в 40 тысяч назвали иллюзией
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.30
$
65.55
74.95
75.20
Прогноз
29.10 – 05.11
$
65.42
76.70
Индексы и котировки Brent
78.44
–0.22 Золото
1233.63
–0.07 РТС
1108.85
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
23.10
1.1464
–0.0027
09.10
1.1491
22.10
17.10
12.10

Мечту россиян о пенсии в 40 тысяч рублей назвали иллюзией 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В эфире НСН эксперты усомнились в результатах опроса о пенсионных ожиданиях граждан РФ.
Россияне назвали необходимый доход для жизни на пенсии. По данным рекрутингового агентства SuperJob, участники опроса хотели бы получать 37,3 тысячи рублей в месяц. При этом мужчины претендуют на более высокую пенсию, чем женщины. Разница в запросах — три тысячи, то есть 38,9 и 35,8 тысячи рублей соответственно.
Работать после достижения пенсионного возраста собирается почти треть участников опроса. А вот жить только на государственное пособие планируют лишь 16% респондентов. Остальные ищут себе дополнительные источники дохода.
Глава Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что в этом исследовании больше вопросов, чем ответов, да и сама пенсионная реформа не преследует цели увеличения выплат старшему поколению.
«Во-первых, у меня претензии к самому опросу. Он нерепрезентативен, потому что аудитория агентства — молодая, активная часть общества, которая сама ищет работу. Во-вторых, непонятно о каком возрасте в опросе шла речь: нынешнем или будущем — 60-65 лет, когда вышел на пенсию и сразу — в деревянный макинтош», — заявил эксперт.
С точки зрения распределения по профессиям, наибольший доход для себя в ходе опроса обозначили программисты, им необходимо 42 тысячи рублей на пенсии. Юристам потребуется 41,2 тысячи рублей, рекламщикам — 40,6 тысячи рублей, бухгалтерам будет достаточно 37,3 тысячи рублей в месяц.
В свою очередь, научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС Виктор Ляшок, в свою очередь, пояснил в беседе с корреспондентом НСН, что пенсия и средняя зарплата по стране не могут быть тождественны.
«35 тысяч пока недостижимая сумма, потому что у нас средняя зарплата чуть-чуть больше. Ни в одной стране мира пенсия не была равна средней зарплате, и в России такое тоже невозможно. Обещают, что к 2024-му пенсии повысят до 20 тысяч рублей, и это в 1,5 раза нынешней суммы», — подсчитал Ляшок.
Интересно, что принятие пакета новых пенсионных законов не оказало значительного влияния на финансовые притязания россиян. Распределение голосов в пользу того или иного источника дохода примерно то же, что и год назад, и в июне 2018, когда эти документы только начали обсуждать. Два года назад в ходе аналогичного опроса средняя желаемая сумма составила 35,2 тысячи рублей.
Опрос также показал, что почти треть (29%) жителей страны основным источником дохода на пенсии считают работу и подработку. На личные сбережения надеются 19% россиян, еще 3% респондентов рассчитывают на помощь от детей.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Мечту россиян о пенсии в 40 тысяч рублей назвали иллюзией Россияне смогут вновь летать на курорты Египта Госдума приступила к заморозке накопительной пенсии
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель изменила решение по газу из США1009
Кудрин предрек провал отказу от доллара313
В России рухнули цены на дачи99
Кремль прокомментировал идею о штрафах для самозанятых1
В Совфеде ответили на слова Дуды о «Северном потоке-2»
Видео
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
03:26
В России рухнули цены на дачи
Личный счет Недвижимость
11:35
Доллар резко упал
Рынки
04:43
Лето готовит россиянам неприятный сюрприз
Экономика Личный счет
04:04
Россиянам объяснили суть дедолларизации
Экономика
04:04
В России вознамерились ограничить Google
Компании Интернет
03:24
США нанесут еще один «удар» мировой экономике
Экономика
11:35
Кудрин предрек провал отказу от доллара
Экономика
01:43
Медведев заявил о торговой войне с США
Экономика Рынки
01:00
Сбербанк расстроил желающих купить жилье
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение