В Думе призвали воздержаться от «репрессий» самозанятых

В Госдуме призвали воздержаться от «репрессий» в отношении самозанятых

Об этом сообщает РИА Новости.

«Репрессиями ничего не добиться. Только через мотивацию, через терпеливую разъяснительную работу», — цитирует Нилова его пресс-служба.

По словам депутата, можно попытаться уличить тех, кто реализует свою продукцию или услуги через Instagram или другие публичные площадки, но при этом крайне сложно в данном вопросе, например, с нянями, уборщицами, репетиторами, так как непонятно, как надзорные и контролирующие органы собираются фиксировать их доход.

«Нужно идти только по пути создания необходимых условий, разъяснять, призывать. А репрессии могут подействовать только на считанные сегменты аудитории, запугать, дополнительно усугубить социальную напряженность. И даже если кого-то заставить платить, в целом проблема решена не будет», — указал он.