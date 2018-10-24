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ПФР объяснил неиндексацию пенсий работающим пенсионерам
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Глава ПФР объяснил причину отмены индексации пенсий работающим пенсионерам 

Rambler News Service + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Пенсия работающим пенсионерам не индексируется, поскольку основным доходом работающего пенсионера является заработная плата, после прекращения трудовой деятельности пенсионера его пенсия сразу же индексируется, заявил глава ПФР Антон Дроздов в ходе пленарного заседания в Госдуме.
«Исходим из того, что работающие пенсионеры имеют дополнительный доход в виде заработной платы. В данном случае его среднедушевой доход значительно выше пенсионера неработающего … После того, как пенсионер прекращает работу, то его пенсия сразу увеличивается на все эти индексы, которые он пропустил, не индексируя пенсию», — сказал он.
Глава ПФР отметил, что не индексировать пенсию работающим пенсионерам было самым мягким решением.
«Исходя из того, что пенсия — это страхование утраченного заработка, при рассмотренное этого вопроса, я напомню, было принято самое мягкое решение. Были решения вообще не платить пенсию работающим пенсионерам, было решение платить ее в меньшем объеме, и было самое мягкое решение — ее не индексировать», — добавил он.
Индексация пенсий работающим пенсионерам в России отменена с 2016 года.
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