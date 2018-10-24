ПФР объяснил неиндексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава ПФР объяснил причину отмены индексации пенсий работающим пенсионерам

Пенсия работающим пенсионерам не индексируется, поскольку основным доходом работающего пенсионера является заработная плата, после прекращения трудовой деятельности пенсионера его пенсия сразу же индексируется, заявил глава ПФР Антон Дроздов в ходе пленарного заседания в Госдуме

«Исходим из того, что работающие пенсионеры имеют дополнительный доход в виде заработной платы. В данном случае его среднедушевой доход значительно выше пенсионера неработающего … После того, как пенсионер прекращает работу, то его пенсия сразу увеличивается на все эти индексы, которые он пропустил, не индексируя пенсию», — сказал он.

Глава ПФР отметил, что не индексировать пенсию работающим пенсионерам было самым мягким решением.

«Исходя из того, что пенсия — это страхование утраченного заработка, при рассмотренное этого вопроса, я напомню, было принято самое мягкое решение. Были решения вообще не платить пенсию работающим пенсионерам, было решение платить ее в меньшем объеме, и было самое мягкое решение — ее не индексировать», — добавил он.

Индексация пенсий работающим пенсионерам в России отменена с 2016 года.