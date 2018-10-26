Какие налоги можно оспорить в России

«Каждый гражданин обязан платить налоги и сборы», — говорится в Конституции. Но что делать, если допущена ошибка или налог завысили?

Осень — время простуд и уведомлений из Федеральной налоговой службы . Причем последние могут доставить гораздо больше хлопот, чем насморк и кашель. Ежегодно в Сети появляются десятки сообщений об астрономических суммах начисленных налогов. На самом деле оспаривать решения инспекции можно и нужно. Банки.ру разбирался, какие перспективы в таких случаях есть у россиян.

Прямых налогов, которые приходится платить гражданам страны, на самом деле не так много. Это налог на доходы, транспортный, имущественный и земельный.

Разногласия по доходам

Самый распространенный сбор, который взимается с большинства жителей России, — НДФЛ. Его удерживают с зарплаты, доходов от продажи имущества или сдачи его в аренду, выигрышей. Привычный для всех размер взноса — 13% — далеко не единственный. Например, 9% взимается с доходов, полученных в виде дивидендов до 2015 года. 15% и 30% по разным статьям доходов могут платить нерезиденты. Самая высокая ставка — 35% — применяется к доходам от некоторых видов вкладов, а также к денежным призам.

Как правило, споры по НДФЛ не касаются размера начисленного налога, говорит партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Татьяна Кормилицына . По ее словам, разногласия могут возникать в двух случаях — когда налогоплательщик сам декларирует свой доход, а также при получении налоговых вычетов. В любом случае речь идет об оспаривании именно решений органов налоговой службы, поясняет эксперт. Разбирательства могут вестись как в суде, так и в досудебном порядке.

Воспользоваться имущественным вычетом обычно не удается из-за недостаточного количества доказательств, отмечает советник юридической фирмы «Косенков и Суворов» Александр Филимонов . В этом случае налогоплательщик просто должен предоставить дополнительные документы по требованию налоговой.

Но иногда препятствием для получения вычета становится недобросовестность работодателя.

«Налоговая служба отказывает, если за три года у человека не было достаточного подтвержденного дохода в размере 2 миллионов рублей, чтобы можно было использовать на вычет. Суть в чем: работодатель, если он добросовестный, отчисляет за вас НДФЛ. Если сумма отчислений за этот срок достигла 260 тысяч рублей (13% от 2 млн рублей. — Прим. Банки.ру), то их можно вернуть. Этот вычет не берется из ниоткуда. Если же работодатель не отчислял НДФЛ, то налоговая вам откажет», — поясняет юрист департамента правового консалтинга и налоговой практики «КСК Групп» Александр Беляев.

В этом случае оспорить решение ФНС вряд ли удастся.

Еще один повод для разногласий с налоговой — доначисление НДФЛ, если ФНС посчитает человека самозанятым. Инспекция может провести проверку и заключить, что человек получает доход и не декларирует его. Налогоплательщик в таких ситуациях должен помнить главное: сбор можно взимать только тогда, когда определена налоговая база. Получается, ФНС сначала должна по каким-то признакам вычислить доход гражданина от его деятельности.

Транспортный конфуз

Оспаривать действия налоговой, а не сам размер сбора придется и в случае с транспортным налогом. Его платят не только владельцы машин. В перечне объектов налогообложения, например, есть мотоциклы, самолеты, снегоходы и яхты. Ставка зависит от региона, типа транспорта, его мощности, а также цены.

Проблемы с транспортным налогом стандартные — начисление сбора либо за проданный транспорт, либо за угнанный. Такое возможно, если ФНС получила некорректные данные из Госавтоинспекции

Оспорить налог несложно, говорят юристы. Это можно сделать даже через личный кабинет на сайте ФНС. Достаточно предоставить в инспекцию договор о купле-продаже автомобиля либо справку из МВД об открытом уголовном деле по факту угона транспортного средства.

Битвы за имущество и землю

Самые горячие споры обычно разгораются из-за налогов на имущество и землю, отмечают эксперты. В большинстве регионов России оба сбора рассчитываются, исходя из кадастровой стоимости объекта или участка. В идеале она должна быть близка к рыночной, но так происходит не всегда.

В Сети можно найти немало жалоб, что налог на квартиру за год вырос в 3—4 раза только из-за кадастровой переоценки. Еще один пример — налоги на участки в одном садоводческом товариществе. Иногда случается, что соседи отчисляют взносы, которые сильно разнятся.

Стандартный способ снизить налог — оспорить кадастровую стоимость объекта. Это можно сделать с помощью специальных комиссий при Росреестре или в судах. Решить вопрос в досудебном порядке удается тем, кто, например, столкнулся с ошибками в расчете долей, поясняет Александр Филимонов. Но в большинстве случаев поможет только суд.

«Вы должны доказать в суде, что кадастровая стоимость выше рыночной. Поэтому первый шаг, который нужно сделать, — заказать оценку рыночной стоимости объекта. Если оценщики предоставят заключение в соответствии со стандартами оценки, что рыночная стоимость недвижимости значительно ниже кадастровой, тогда это будет основанием начинать какие-то процедуры», — советует Татьяна Кормилицына.

Однако, добавляет она, в ходе процесса суд может потребовать провести еще одну экспертизу, за которую тоже придется платить.

Если разбирательство будет выиграно, все расходы переложат на ответчика, то есть на налоговый орган, напоминает Филимонов.

«Это абсолютно рабочий вариант. Суды сейчас достаточно благосклонно смотрят в сторону налогоплательщика», — подчеркивает юрист. Статистика таких судебных разбирательств действительно впечатляет: свыше 97% исков об оспаривании кадастровой стоимости удовлетворяются (данные за 2017 год и первое полугодие 2018-го).

Остановить тут могут только расходы. Налогоплательщику придется потратиться на услуги оценщиков и юристов. Объем расходов зависит от величины объекта и уровня специалистов. Затраты могут быть и 100 тысяч, и 3 миллиона, говорит собеседник Банки.ру.

«Если стоимость объекта значительная, то в этих случаях есть смысл пересматривать кадастровую стоимость объекта и заказывать оценку. Для объектов площадью 100—200 квадратных метров такие вопросы обычно не возникают», — утверждает Александр Беляев.

Такие споры дают задел на будущее, не соглашается Александр Филимонов. По его словам, выгоду нужно считать не по итогам одного года, а на горизонте нескольких лет.

Если вариант с оспариванием кадастровой стоимости не кажется выигрышным, к вопросу снижения налога можно подойти с другой стороны. Например, найти возможность изменить статус объекта или получить льготу, отмечает Беляев.

«Во-первых, можно повлиять на налоговую базу — изменить назначение земельного участка или объекта. Во-вторых, снизить саму ставку, изменив статус налогоплательщика», — поясняет юрист.

В России от уплаты имущественного налога освобождены, в частности, пенсионеры и инвалиды. Приобретение такого статуса позволяет претендовать на льготу. Прием с изменением назначения объекта пригодится владельцам апартаментов. Ставка налога по ним выше, чем на жилье.

Несогласие не освобождает от ответственности

Даже если налог вас не устроил, начинать борьбу, не заплатив указанную сумму, не стоит. Пока идет разбирательство, к сбору могут добавиться пени и штрафы, напоминают юристы. Если спор разрешится не в вашу пользу, придется платить и их. А вот проигрыш налоговой гарантирует вам приятную компенсацию — возврат излишне начисленной суммы.