Страховщикам доверят пенсии россиян

Страховщиков могут привлечь к выплате пенсий

Действующая версия законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) предусматривает участие страховщиков жизни в выплате накопительных пенсий, сообщили "Известиям" в пресс-службе Банка России . К проработке этой идеи правительство вернулось в марте, как только возобновилось само обсуждение изменений в пенсионное законодательство. В данном случае речь идет об аннуитетах — регулярных выплатах по достижении пенсионного возраста. Сейчас их делают только Пенсионный фонд России (ПФР) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

То есть речь идет о личной пенсии, которую гражданин может формировать самостоятельно, и здесь возможны два варианта. Первый — негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) — это взносы в НПФ. Средства аккумулируются на личном счете, на них начисляется инвестиционный доход, в результате формируется собственный пенсионный капитал. Второй вариант — накопительные пенсии, которые формировались из взносов работодателей в рамках обязательного пенсионного страхования, но сейчас они "заморожены".

Концепция ИПК призвана перезапустить систему накопительной пенсии, но формировать ее предстоит уже из взносов сотрудника — от 1 до 6% от зарплаты. А отчисления от работодателя продолжат поступать "в общий котел" — на выплаты действующим пенсионерам. Пока власти не могут решить, будет ли ИПК обязательным или добровольным: в первом случае есть противоречие с законодательством, а во втором — риск, что отчисления поступать не будут по причине недостатка дисциплины.

Сейчас в России негосударственные пенсии выплачивают НПФ, а государственные или страховые — ПФР. Инициатива принять участие в ИПК принадлежит страховому сообществу.

Выплата накопительных пенсий — это фактически ежегодные платежи по достижении пенсионного возраста. Причем для личных накоплений он остается прежним, как до повышения, — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Как ранее говорил "Известиям" президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс , подразумевается, что накопленный пенсионный доход можно перевести в страховую компанию, которая и будет платить аннуитеты.

Появление на рынке дополнительного игрока всегда способствует конкуренции, а значит, улучшению качества для потребителя. Кроме того, у страховщиков есть механизмы, через которые удобно привлекать клиентов: они работают с банками, агентами и имеют собственную разветвленную сеть. Всё это сделает процесс обращения и получения пенсии удобным.

Однако, по мнению исполнительного директора НПФ "Сафмар", страховщиками движет желание получить дополнительный рынок услуг по аналогии с ОСАГО, страхованием ответственности пассажиров и тому подобным. В связи с этим Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) обратилась в ЦБ с просьбой еще раз обсудить ключевые моменты развития пенсионной отрасли с привлечением широкого круга участников рынка и экспертов. Фонды указывают, что у страховых компаний небольшой опыт оказания пенсионных услуг.