В ФАС выступили за нулевые комиссии в банкоматах

«Известия». Замглавы ФАС Андрей Кашеваров заявил, что комиссия за снятие денег в банкоматах чужих банков должна быть нулевой, а перевод средств между клиентами одной организации — бесплатным. Об этом пишут

По словам Кашеварова, такие расходы кредитные организации должны брать на себя. Он рассказал, что Центробанк предлагает выровнять комиссию за перевод денег внутри банка и за его пределами, а ФАС выступает за полную отмену комиссий за переводы внутри одного банка.

В организации считают, что благодаря цифровым технологиям издержки на перевод средств снижаются.

По словам замглавы ФАС, в ведомстве рассматривают установление единой межбанковской комиссии. Он отметил, что самая популярная операция с банковскими картами — это снятие наличных.

«Можно на внешнем интерфейсе ввести нулевую комиссию, и сколько у вас есть денег на счете, столько вы и получите, до копейки», — заявил Кашеваров.

В январе 2019 года в России должны запустить систему быстрых платежей (СБП). В рамках СБП клиенты разных банков будут переводить друг другу деньги, используя лишь мобильные номера. В перспективе СБП позволит переводить деньги юрлицам и на счета госорганов.

В ЦБ планируют взимать с банков за один денежный перевод в СБП не более шести рублей: три рубля с банка, в котором открыт счет отправителя, и такую же комиссию с банка-получателя средств.