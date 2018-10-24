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В ФАС выступили за нулевые комиссии в банкоматах
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В ФАС выступили за нулевые комиссии в банкоматах 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Замглавы ФАС Андрей Кашеваров заявил, что комиссия за снятие денег в банкоматах чужих банков должна быть нулевой, а перевод средств между клиентами одной организации — бесплатным. Об этом пишут «Известия».
По словам Кашеварова, такие расходы кредитные организации должны брать на себя. Он рассказал, что Центробанк предлагает выровнять комиссию за перевод денег внутри банка и за его пределами, а ФАС выступает за полную отмену комиссий за переводы внутри одного банка.
В организации считают, что благодаря цифровым технологиям издержки на перевод средств снижаются.
По словам замглавы ФАС, в ведомстве рассматривают установление единой межбанковской комиссии. Он отметил, что самая популярная операция с банковскими картами — это снятие наличных.
«Можно на внешнем интерфейсе ввести нулевую комиссию, и сколько у вас есть денег на счете, столько вы и получите, до копейки», — заявил Кашеваров.
В январе 2019 года в России должны запустить систему быстрых платежей (СБП). В рамках СБП клиенты разных банков будут переводить друг другу деньги, используя лишь мобильные номера. В перспективе СБП позволит переводить деньги юрлицам и на счета госорганов.
В ЦБ планируют взимать с банков за один денежный перевод в СБП не более шести рублей: три рубля с банка, в котором открыт счет отправителя, и такую же комиссию с банка-получателя средств.
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