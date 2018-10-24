МФО запретят затягивать заемщиков в ловушку

Микрофинансовым организациям запретят затягивать заемщиков в ловушку

Банк России планирует обязать микрофинансовые организации рассчитывать показатели долговой нагрузки для своих заемщиков в том случае, если сумма займа превышает 10 тысяч рублей. По замыслу регулятора, такая мера лишит МФО стимула кредитовать граждан, которые и так уже почти утонули в долгах.

Соответствующий проект указания ЦБ находится на этапе антикоррупционной экспертизы. Планируется, что показатель долговой нагрузки заемщиков должен будет использоваться при расчете норматива достаточности собственных средств МФО, необходимых для выполнения ими обязательств по привлеченным вкладам.

Если на момент заключения договоров долговая нагрузка превышает 50%, МФО обязана учитывать повышающий коэффициент по данному портфелю займов, сообщает Finanz.ru

Методика расчета предельной долговой нагрузки, включенная в проект указания, соответствует аналогичной методике, установленной для кредитных организаций.

За должников подумает регулятор

Новая инициатива Центробанка полностью вписывается в стратегию стабилизации финансовой системы России, отметили опрошенные «Ридусом» эксперты. Сейчас действия регулятора направлены на то, чтобы не допустить перегрева кредитного рынка, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский . По его словам, ЦБ также пытается замедлить масштабный кредитный цикл, который начался в 2016 году, чтобы в конечном счете не был спровоцирован банковский кризис на фоне роста невозвратов кредитов.

«В частности, в рамках этого тренда ЦБ РФ в середине года повысил коэффициенты риска по кредитам для коммерческих банков, чтобы они с одной стороны обеспечивали качественный рост кредитных портфелей, а с другой — не увеличивалась закредитованность населения», — напомнил аналитик.

Вполне закономерно, что регулятор стал жёстче осуществлять и контроль над МФО. В последнее время эти «малыши» нарастили кредитные портфели, при этом просрочка также начала расти на фоне падения реальных доходов населения, которое усилилось в августе 2018 года: тогда реальная заработная плата снизилась на 0,9%, а в сентябре — уже на 1,5%.

«Особенно ярко эту тенденцию продемонстрировала компания «Домашние деньги», которая обанкротилась», — замечает Капустянский.

Учитывая тенденцию, опасения Банка России закономерны и являются правильным шагом регулирования рынка, полагает он. Более того, с новыми правилами вырастет также безопасность граждан, которые будут застрахованы от недобросовестных МФО.

Согласен с коллегой и финансовый консультант Teletrade Михаил Грачев. По его мнению, правильность позиции ЦБ подтверждает вчерашнее повышение прогноза кредитоспособности банковского сектора РФ рейтинговым агентством Moody’s со «стабильного» до «позитивного».

«Если наши соотечественники сами не могут умерить свои аппетиты и склонность к займам посредством микрофинансовых организаций, за них это сделает регулятор. Безусловно, процесс получения микрокредитов усложнится, но, в конечном итоге это снизит долговую нагрузку наших соотечественников и уменьшит объем «плохих» кредитов», — прогнозирует аналитик.

Уйти в сумрак

Как правило, регулирование сводится к трем основным принципам: ограничение максимальной ставки займа; ограничение возможной суммы начисленных процентов; сокращение количества займов. И оценка долговой нагрузки заемщика идеально вписывается в данные три принципа регулирования, продолжает тему эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Но, по сути, большинство клиентов МФО — это люди со средним доходом в 30 тысяч рублей, добавляет он. Таким гражданам трудно обслуживать долгосрочные кредиты, но они хорошо справляются с заемными средствами, выданными на короткий срок.

«Для населения заем воспринимается не как кредитная нагрузка, поскольку клиент получил зарплату и сразу погасил долг, при этом осуществляется ликвидация кассового разрыва. С другой стороны, заемщику сложно бывает ежемесячно выделять существенную сумму денег на погашение долгосрочных кредитов. При зарплате в 30 000 рублей выдерживать ежемесячную нагрузку в 6000 — 9000 рублей еще возможно, но не более того. При короткой же ссуде или займе не сложно будет единоразово выплачивать и 10 000, и 25 000 рублей, хотя кажется, что нагрузка очень высокая», — поясняет эксперт.

По его словам, психологически короткие займы более приемлемы для населения, чем обычные кредиты и кредитные карты, поскольку им не приходится ежемесячно выплачивать определенную сумму и попадать в долговую яму, ведь проценты на основной долг продолжают начисляться. Банкам же совершенно невыгодно кредитовать на маленькие суммы заемщиков с низким доходом, даже если человек имеет положительную кредитную историю, поскольку затраты на операционное обслуживание делают нерентабельным данный процесс.

Если ЦБ обяжет микрокредитные и микрофинансовые организации оценивать долговую нагрузку заемщиков, миллионы людей могут пострадать от этой новации, поскольку будут отрезаны от легального кредитования, считает Гасанов.

«Порядка одного триллиона рублей может отойти в теневую зону, начнут процветать «черные кредиторы» и различные сомнительные коллекторские агенства. При этом развитие рынка микрокредитования может существенно затормозиться», — предупреждает он.

Введение показателя долговой нагрузки автоматически приведет к ужесточению требований по минимальной величине собственных средств, необходимых для выполнения обязательств по привлеченным средствам. Вероятно, это не всем будет по карману, и часть МФО вынуждена будет уйти с рынка, признает Грачев. Но возможность перехода части МФО в категорию «чёрных» кредиторов относится уже к компетенции правоохранительных органов , у которых есть свои методы «регулирования» этого сегмента финансового рынка, добавляет он.