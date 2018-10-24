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ЦБ хочет ограничить ставки по потребительским кредитам
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ЦБ РФ хочет ограничить ставки по потребительским кредитам 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк России предлагает ввести ограничение на ставки по потребительским займам в размере 1% в сутки, пишет РБК со ссылкой на поправки регулятора к законам "О потребительском кредите" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", которые были внесены ко второму чтению докмента.
ЦБ считает, что такое ограничение надо ввести в действие уже с 1 июля 2019 года. До этого времени, с момента принятия законов, ставку по потребкредитам надо ограничить на уровне 1,5% в день.
Помимо этого в правках указывается, что ставка по потребительскому кредитованию в любой день пользования им не может превышать свыше, чем на треть, рассчитанное регулятором среднерыночное значение полной стоимости потребкредита.
Как следует из данных Международной конфедерации обществ потребителей, самыми токсичными в настоящее время являются займы на сумму до 30 000 рублей сроком до 30 дней. На четвертый квартал текущего года разрешенная ЦБ ставка по ним составляет 841%.
В поправках Банк России также хочет ввести ограничения на размер штрафов и процентов по потребкредитам. До июля следующего 2019 года их необходимо ограничить суммой в 2,5 раза от изначального кредита. В период с июля 2019 до июля 2020 ода — сделать ограничение двукратным, а после — полуторным. Сейчас такие ограничения вводятся только в случае, если размер штрафов превышает сумму займа в три раза.
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