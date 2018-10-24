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Для самозанятых предложили альтернативу налогу
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Жириновский предложил ввести патенты для самозанятых вместо налога 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что вместо налога для самозанятых в России необходимо ввести патенты для таких граждан.
"Налог на самозанятых — лучше патент, давайте патент небольшой, чтобы люди могли работать и не боялись", — заявил Жириновский журналистам.
Госдума в настоящее время рассматривает пакет законопроектов о налоговом режиме для самозанятых — так называемом налоге на профессиональный доход. На него смогут перейти самозанятые граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, и которые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Регистрация лиц, пожелавших перейти на новый режим налогообложения, будет возможна без визита в налоговый орган через мобильное приложение "Мой налог".
Ставка налога для них составит 4% с полученного дохода, если предприниматель работает с физлицами, и 6% — если он обслуживает интересы юридических лиц. В порядке эксперимента налоговый режим будет работать с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в четырех субъектах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.
Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, какой штраф придётся платить самозанятым гражданам, которые попытаются скрыть свои доходы от Федеральной налоговой службы: он составит 20% от суммы нарушения, если налогоплательщика поймают первый раз, и 100% суммы скрытого дохода при повторной попытке неуплаты налога.
Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что никаких позиций по инициативе депутатов Госдумы штрафовать самозанятых пока не сформировано.
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