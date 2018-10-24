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Силуанов пообещал рост пенсий
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Силуанов: пенсии россиян с 2020 года будут расти темпами выше 6% 

Rambler News Service + ещё 19 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В 2019 году пенсии россиян вырастут на 7%, а в последующие годы будут расти темпами выше 6%. Об этом в ходе рассмотрения Госдумой проекта бюджета на 2019-2021 годы заявил первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.
Силуанов отметил, что президент России Владимир Путин в своем майском указе поставил задачу о росте пенсий в реальном выражении, то есть выше инфляции.
«В следующем году инфляция составит 4,3%, пенсии вырастут на 7%. Последующие годы инфляция прогнозируется в размере 4%, пенсии будут расти темпами выше 6%», — сказал Силуанов.
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