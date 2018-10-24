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Самозанятые получат бонус от Минфина
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Самозанятые получат бонус от Минфина 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самозанятые граждане в качестве бонуса будут освобождены от уплаты первых 10 тысяч рублей исчисленного налога, заявил замминистра финансов Илья Трунин. По словам чиновника, это станет возможностью попробовать функционировать в новом режиме.
Заместитель главы Минфина отметил, что таким образом самозанятые смогут оформлять свои взаимоотношения с государством, не неся никаких дополнительных издержек.
«Бонус тем людям, кто вступает в эту систему налогообложения для самозанятых — в законопроекте это называется умными словами «налоговый вычет», но, по сути, это возможность не платить первые 10 тысяч налога, который будет исчислен», — пояснил Трунин.
Эксперимент по налогообложению для самозанятых может пройти в столичном регионе, Татарстане и Калужской области с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. В нём смогут принять участие граждане, получающие доходы от деятельности, но не имеющие работодателя и наёмных работников, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что в нижней палате парламента готовятся предложения по ужесточению штрафов для самозанятых, не платящих налоги. Комитет Госдумы одобрил соответствующие поправки для принятия в первом чтении.
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