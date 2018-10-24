$1,6 млрд: американец сорвал рекордный джекпот

Американец выиграл $1,6 млрд в лотерее — это самый крупный джекпот в истории. Шансы на выигрыш составляли один к 302 миллионам. На данный момент имя счастливчика не оглашено: известно лишь, что свой билет он купил в Южной Каролине. Впрочем, если объявятся люди с такими же комбинациями цифр, куш придется разделить на равные части.

В США выявили как минимум одного победителя лотереи Mega Millions. Об этом заявили ее организаторы, пишет газета The New York Times . Человек, имя которого пока не известно, выиграл джекпот размером $1,5 млрд Подсчет билетов все еще продолжается — есть вероятность, что вскоре станет известно о других обладателях выигрыша. В таком случае сумма будет поделена поровну.

Билет со счастливым сочетанием чисел — 5, 28, 62, 65, 70 и «мега-шар» 5 — был продан в Южной Каролине. Этот штат является одним из немногих в США, где люди, выигравшие лотерейные джекпоты, имеют право сохранить анонимность. Поэтому личность победителя может навсегда остаться в тайне. Также правила безопасности не позволяют организатором раскрыть место, где был реализован выигрышный билет.

«Это по-настоящему исторический случай. Мы очень рады за победителя, и мы знаем, что наше отделение в Южной Каролине ждет встречи с обладателем счастливого билета», — заявил ведущий директор Mega Millions Group Гордон Меденика.

По данным телеканала CBS, это первый выигрыш джекпота этой лотереи за всю историю штата. До этого пять лет назад житель Южной Каролины также выигрывал джекпот — только от лотереи Powerball. Тогда человек, пожелавший остаться анонимным, получил $399 млн Победитель джекпота может как согласиться на единовременную выплату, так и получить свой выигрыш по частям в течение 29 лет. Однако если счастливчик захочет забрать деньги в ближайшее время, размер джекпота уменьшится до $905 млн По информации американских СМИ, человеку, сорвавшему такой куш, очень повезло: вероятность совпадения всех шести чисел на билете с выигрышными составляет один случай на 302,5 миллионов. К вечеру вторника, 24 октября, американцы выкупили более 75% всех комбинаций. На этот же день, по данным Mega Millions, пришелся пик продаж — реализовывалось по 12,7 тыс. лотерейных билетов в минуту.

Организаторы лотереи рассчитывают, что внушительные суммы джекпотов привлекут игроков, которые обычно избегают участия в таких мероприятиях. Кроме того, чтобы привлечь новую аудиторию, в октябре 2016 года они упростили формулы, по которым рассчитываются комбинации на небольшие призы.

Изначально Mega Millions заявляли, что сумма джекпота 2018 года составляет порядка 1,6 млрд долл. Однако недавно организаторы сообщили, что эта сумма снижена до $1,537 млрд

Таким образом, рекорд остается за лотереей Powerball, которая в январе 2016 года разыграла джекпот размером $1,586 млрд

В первые дни СМИ сообщали, что победителем Powerball и обладателем солидной суммы стал житель Калифорнии Эрик Брагг. Молодой человек выложил снимок выигрышного билета в своем инстаграме. Он отметил, что приобрел его в калифорнийском городе Чино-Хиллс, где провел всю свою жизнь. Еще долгое время пользователи соцсетей буквально умоляли его в комментариях помочь с покупкой машины и оплатой аренды жилья.

Однако позже выяснилось, что заявление Брагга оказалось ложью. Настоящий выигрыш разделили Джон и Лиза Робинсон из Теннесси, Морин Смит и Дэвид Кальцшмидт из Флориды, а также жители Калифорнии Марвин и Мэй Акоста. Все они получили по $533 млн — сумма указана до вычета налогов.

В программе NBC Today Робинсоны рассказали, что счастливым оказался один из четырех билетов, которые они купили в продуктовом магазине. Известно, что супруги решили забрать выигрыш единовременно.

Смит и Кальцшмидт также выбрали единовременный платеж. Они заявили, что в первую очередь потратят выигранные деньги на сеансы массажа, а также починку своего грузовика. Калифорнийцы Акоста не раскрывали свое имя в течение нескольких месяцев, однако опубликовали анонимное заявление с благодарность за «редкий подарок».

Второй самый крупный в истории джекпот также был проспонсирован лотереей Powerball. Его стоимость составляла $758,7 млн Выигрыш достался 53-летней сотруднице больницы Мэвис Вонзик из штата Массачусетс. Она купила счастливый билет в продуктовом магазине.

Впоследствии женщина рассказала, что выигрыш в лотерею всегда казался ей мечтой, которой не суждено сбыться. Узнав о победе, Вонзик сразу же позвонила на работу и заявила об увольнении. Чтобы она получила джекпот, ее билет должен был совпасть со всеми пятью выигрышными номерами от 1 до 69, а также с числом Powerball, которое варьируется от 1 до 26.

Профессор университета Куиннипиак рассказал телеканалу Sky News , что шансы выиграть джекпот в том году были сравнимы с шансами, что у человека, бросающего монету, 28 раз подряд выпадет орел.

В России также проводятся лотерейные розыгрыши, однако размеры выигрышей пока далеки от американских. В последний раз достаточной крупный куш удалось сорвать жителю Перми — он участвовал в лотерее «Гослото». Ее результаты стали известны в конце сентября. Россиянин отдал за лотерейный билет одну сторублевую купюру, а выиграл в итоге 56 млн рублей.