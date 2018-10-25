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Тарифы на проезд хотят существенно изменить
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«Известия»: Минтранс предлагает ввести плавающие тарифы в общественном транспорте 

ТАСС 57 минут назад
Министерство транспорта РФ предлагает использовать динамические тарифы в общественном транспорте. Об этом сообщила в четверг газета "Известия" со ссылкой на ведомство.
Как стало известно изданию, предложение министерства об "использовании динамически регулируемых тарифов для управления пиками пассажиропотоков" будет направлено в правительство в качестве меры по развитию городского транспорта. В случае одобрения инициативы региональные и муниципальные власти займутся ее реализацией в 2019-2025 годах.
Введение динамического ценообразования позволило бы снижать тарифы в дневные часы, когда пассажиропоток падает, и, наоборот, повышать их в часы пик, отмечает газета.
В аппарате вице-премьера Максима Акимова, курирующего вопросы транспорта, департаменте транспорта Москвы, а также правительствах Санкт-Петербурга и Свердловской области комментариев "Известиям" не предоставили.
Динамический тариф — вид ценообразования, при котором стоимость проезда в общественном транспорте варьируется в зависимости от спроса и предложения в течение дня. В российской практике уже существует несколько примеров его использования, например в городских сервисах такси.
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