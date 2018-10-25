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Самозанятых россиян «выведут из налоговой тени»
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Самозанятых россиян «выведут из налоговой тени» 

360tv.ru 4 часа назад
За прошедший год официальное количество самозанятых россиян, по данным Федеральной налоговой службы, возросло вчетверо. Однако это — не так много. На 1 октября число относящихся к данной категории граждан достигло 2587, хотя реально оно может исчисляться миллионами человек. В связи с этим власти страны хотят вывести из тени нянь, репетиторов и фрилансеров. Уже 25 октября в Госдуме пройдет первое чтение законопроекта, определяющего для них фискальный режим, сообщила газета «Известия».
В настоящее время к самозанятым относят предпринимателей, работающих на себя без наемных сотрудников с годовым оборотом не более 2,4 миллионов рублей. Сюда можно отнести фрилансеров, выполняющие на заказ разные виды работ, нянь, сиделок, уборщиков, фотографов, строителей, швей и многих других. Они не платят налоги и страховые взносы, получая при этом пенсии и медицинские услуги.
По свежим данным Росстата, в России примерно 76,9 человек можно отнести к трудоспособному населению. Официально трудоустроено — 73,5 миллионов. Остальные — скорее всего, самозаняты. При этом эксперты считают, что налоговая инспекция и кредитные организации не смогут массово выявлять самозанятых, не вставших на учет самостоятельно. Сохраняется риск того, что доходы таких граждан не только не выйдут из тени, но перейдут в наличный оборот.
Власти страны пока не сформировали позицию по санкциям в отношении самозанятых россиян, уклоняющихся от уплаты налога. Об этом заявил официальный представитель президента Дмитрий Песков.
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