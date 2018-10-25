«Уралтрансбанк» лишился лицензии 

Банк России отозвал лицензию у екатеринбургского "Уралтрансбанка".
Как сообщается на сайте регулятора, лицензия на осуществление банковских операций отозвана у кредитной организации «Уральский Транспортный банк» с сегодняшнего дня.
Банк отсчитывают свою историю от 1947 года, когда для обслуживания предприятий Свердловской железной дороги было открыто Кагановическое отделение Свердловской областной конторы Госбанка СССР. По данным на 1 сентября банк занимал 190-е место по величине активов согласно информации РИА Рейтинг.